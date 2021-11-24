«Рома» – «Заря». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 14:59

На поединок пятого тура группового этапа ЛК луганская «Заря» отправится в Рим, где сразится с «Ромой». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в БК Мелбет. Если есть вера в неожиданную победу «Зари», то порадует коэффициент 14.5. Ничья оценивается по коэффициенту 7.4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.56. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Рома» после четырех туров групповой стадии ЛК неожиданно для всех находится на втором месте с отставанием от лидера в один пункт. Подопечные Жозе Моуриньо встречались с «Буде-Глимтом» и не смогли одержать победу, ничья (2:2) и унизительное поражение (1:6).

«Заря» свои матчи в прошлых турах Лиги конференций выиграла, обыграв ЦСКА из Софии 2:0 и 1:0. Коллектив находится на третьем месте в группе и продолжает сражаться за место в раунде плей-офф.

Информация для ставок

«Рома» не может победить дома в трех играх кряду

«Заря» потерпела всего два поражения в последних девяти поединках

Четыре из пяти последних встреч с участием «Ромы» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из семи минувших матчей «Зари» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Римский клуб горит желанием прервать свою неудачную серию и победить в рамках данного турнира. «Заря» будет всеми силами стараться навязать свой футбол, но, скорее всего, у луганчан ничего не получится. Поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.