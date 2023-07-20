«Ростов» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2023)

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вчера, 15:43

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ростов» намерен выступить не хуже прошлого сезона, а для этого Валерию Карпину придется немного перенастроить коллектив, ведь больших приобретений не было, но и основной костяк сохранить удалось. На своем поле команда является фаворитом с соперником из Воронежа, однако это еще необходимо доказать на футбольном поле. Два последних товарищеских матча «Ростова» завершились поражением и победой с тем же «Факелом» (0:1, 3:0).

«Факел» не лучшим образом провел первый сезон после возвращения в РПЛ и был вынужден бороться за место в стыках плей-офф, где справился со своим соперником без особых проблем. Теперь команде необходимо более аккуратно играть и уже на старте сезона набирать баллы, чтобы не остаться в роли догоняющих. В прошлой товарищеской игре «Факел» оказался сильнее тамбовского «Спартака» (1:0), а ранее с тем же счетом переиграл «Ростов» (1:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень нерезультативно и вряд ли стоит ожидать от них голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.