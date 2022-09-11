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«Ростов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

вчера, 10:47
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Спартак», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.043.552.37
Мелбет 2.73 3.72 2.63

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» продолжает радовать болельщиков отсутствием поражений в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 16 очками, уступая «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В случае победы коллектив сможет продвинуться сразу на несколько строчек в таблице, что является лучшей мотиваций. В кубке России «Ростов» обыграл «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате минимально одолел «Торпедо» (1:0).

«Спартак» в последний месяц играет нестабильно и проиграл два поединка из пяти последних в РПЛ. Команда имела серьезных соперников, однако теперь необходимо исправлять ситуацию и подниматься выше с шестого места с 16 баллами. Два последних матча «Спартака» завершились поражением «Зениту» (1:2) и успехом в кубке с «Крыльями Советов» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ростов» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Спартак» выиграл три из пяти последних матчей на выезде за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» выиграл три из пяти домашних матчей у «Спартака»

Прогноз

«Ростов» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Спартак», хоть и не является фаворитом. Предполагаем, что хозяева смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Ростова» можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.47 1.94 1.93 1.53 2.61
Мелбет 2.15 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
ukwccd67xsnu
ukwccd67xsnu
вчера в 13:38
Победу одержит «Ростов»
dfg4zh9qsde7
dfg4zh9qsde7
вчера в 13:37
Фаворит матча «Ростов»
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:29
Ростов выиграет этот матч
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