«Ростов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Спартак», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.
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4 : 2
завершен
вчера, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Ростов» продолжает радовать болельщиков отсутствием поражений в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 16 очками, уступая «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В случае победы коллектив сможет продвинуться сразу на несколько строчек в таблице, что является лучшей мотиваций. В кубке России «Ростов» обыграл «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате минимально одолел «Торпедо» (1:0).
«Спартак» в последний месяц играет нестабильно и проиграл два поединка из пяти последних в РПЛ. Команда имела серьезных соперников, однако теперь необходимо исправлять ситуацию и подниматься выше с шестого места с 16 баллами. Два последних матча «Спартака» завершились поражением «Зениту» (1:2) и успехом в кубке с «Крыльями Советов» (1:0).
Информация для ставок
- «Ростов» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Спартак» выиграл три из пяти последних матчей на выезде за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ростов» выиграл три из пяти домашних матчей у «Спартака»
Прогноз
«Ростов» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Спартак», хоть и не является фаворитом. Предполагаем, что хозяева смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Ростова» можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.