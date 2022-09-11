«Ростов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Спартак», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» продолжает радовать болельщиков отсутствием поражений в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 16 очками, уступая «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В случае победы коллектив сможет продвинуться сразу на несколько строчек в таблице, что является лучшей мотиваций. В кубке России «Ростов» обыграл «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате минимально одолел «Торпедо» (1:0).

«Спартак» в последний месяц играет нестабильно и проиграл два поединка из пяти последних в РПЛ . Команда имела серьезных соперников, однако теперь необходимо исправлять ситуацию и подниматься выше с шестого места с 16 баллами. Два последних матча «Спартака» завершились поражением «Зениту» (1:2) и успехом в кубке с «Крыльями Советов» (1:0).

Информация для ставок

«Ростов» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» выиграл три из пяти последних матчей на выезде за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл три из пяти домашних матчей у «Спартака»

Прогноз

«Ростов» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Спартак», хоть и не является фаворитом. Предполагаем, что хозяева смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Ростова» можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.