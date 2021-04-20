«Ротерхэм» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 12:33

21 апреля 2021 года «Ротерхэм» сыграет против «Мидлсбро» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Ротерхэма» по 2.85.

Форма команд

В этом сезоне «Ротерхэм» вынужден сражаться за выживание. Клуб набрал 39 баллов и находится на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 11 побед, шесть ничьих и 23 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 43 гола. В последних играх «Ротерхэм» играет далеко не в самый лучший футбол и регулярно теряет очки. Если так продолжится и дальше, этот клуб может стать одним из тех, кто покинет Чемпионшип.

«Мидлсбро» выглядит лучше, чем «Ротерхэм». Этот клуб набрал 57 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 16 поединков, девять раз играла вничью и проиграла 17 игр. В активе этого клуба 49 забитых и 47 пропущенных мячей. В последних матчах «Мидлсбро» откровенно сдал, команда регулярно теряет очки.

Информация для ставок

● «Ротерхэм» выиграл всего один матч из последних пяти

● У «Мидлсбро» девять пропущенных мячей в последних пяти играх

● «Мидлсбро» не может победить в чемпионате вот уже пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Ротерхэма» или ничейный исход по 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».