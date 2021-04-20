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«Ротерхэм» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

вчера, 12:33

21 апреля 2021 года «Ротерхэм» сыграет против «Мидлсбро» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.292.65
Фонбет 2.80 3.25 2.55
Мелбет 2.83 3.32 2.61
BetBoom 2.72 3.15 2.62

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Ротерхэма» по 2.85.

Форма команд

В этом сезоне «Ротерхэм» вынужден сражаться за выживание. Клуб набрал 39 баллов и находится на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 11 побед, шесть ничьих и 23 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 43 гола. В последних играх «Ротерхэм» играет далеко не в самый лучший футбол и регулярно теряет очки. Если так продолжится и дальше, этот клуб может стать одним из тех, кто покинет Чемпионшип.

«Мидлсбро» выглядит лучше, чем «Ротерхэм». Этот клуб набрал 57 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 16 поединков, девять раз играла вничью и проиграла 17 игр. В активе этого клуба 49 забитых и 47 пропущенных мячей. В последних матчах «Мидлсбро» откровенно сдал, команда регулярно теряет очки.

Информация для ставок

● «Ротерхэм» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Мидлсбро» девять пропущенных мячей в последних пяти играх
● «Мидлсбро» не может победить в чемпионате вот уже пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Ротерхэма» или ничейный исход по 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.67 1.67 2.29
Мелбет 1.70 2.28
1XBET 2.22 1.64 1.70 2.28 1.33 3.20
BetBoom 2.23 1.60 1.63 2.16 1.32 3.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Мидлсбро»
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