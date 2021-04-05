«Ротерхэм» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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вчера, 11:10

5 апреля 2021 года «Ротерхэм» сыграет против «Уикомб Уондерерс».

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ротерхэм». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Уикомба» по 4.40.

Форма команд

«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке и имеет в активе 35 баллов. Несмотря на свое печальное положение в турнирной таблице, у этого клуба есть неплохие шансы выбраться из подвала и продолжить сражаться за выживание. Клуб выиграл десять поединков, пять раз играл вничью и проиграл 20 матчей. В активе команды 38 забитых и 48 пропущенных мячей. В последних матчах «Ротерхэм» чередует плохие матчи с хорошими, у команды нет стабильности.

Ситуация «Уикомба» выглядит плачевной. Клуб находится на последнем месте. В нынешнем сезоне у команды семь побед, девять ничьих и 23 поражения. Клуб забил 26 мячей и пропустил 61 гол. «Уикомб» входит в число худших команд по количеству пропущенных голов. В последних матчах «Уикомб» начал набирать очки, но в поединке против «Ротерхэма» шансов на победу мало.

Информация для ставок

● «Уикомб» и «Ротерхэм» выиграли по два матча из последних пяти

● «Уикомб» забил три гола в последних пяти играх

● «Ротерхэм» всего четыре раза побеждал в домашних матчах в нынешнем сезоне

В этом матче стоит сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.80. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 3.5 по коэффициенту 1.35.

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