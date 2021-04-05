«Ротерхэм» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

5 апреля 2021 года «Ротерхэм» сыграет против «Уикомб Уондерерс».
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0 : 3
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ротерхэм». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Уикомба» по 4.40.
Форма команд
«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке и имеет в активе 35 баллов. Несмотря на свое печальное положение в турнирной таблице, у этого клуба есть неплохие шансы выбраться из подвала и продолжить сражаться за выживание. Клуб выиграл десять поединков, пять раз играл вничью и проиграл 20 матчей. В активе команды 38 забитых и 48 пропущенных мячей. В последних матчах «Ротерхэм» чередует плохие матчи с хорошими, у команды нет стабильности.
Ситуация «Уикомба» выглядит плачевной. Клуб находится на последнем месте. В нынешнем сезоне у команды семь побед, девять ничьих и 23 поражения. Клуб забил 26 мячей и пропустил 61 гол. «Уикомб» входит в число худших команд по количеству пропущенных голов. В последних матчах «Уикомб» начал набирать очки, но в поединке против «Ротерхэма» шансов на победу мало.
Информация для ставок
● «Уикомб» и «Ротерхэм» выиграли по два матча из последних пяти
● «Уикомб» забил три гола в последних пяти играх
● «Ротерхэм» всего четыре раза побеждал в домашних матчах в нынешнем сезоне
В этом матче стоит сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.80. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 3.5 по коэффициенту 1.35.
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