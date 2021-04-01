«Ротор» — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

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вчера, 23:19

Клубный футбол возвращается после перерыва на игры сборных. В России сыграют «Ротор» и «Локомотив». Этот поединок состоится 3 апреля 2021 года. За «Локомотивом» в последнее время очень интересно наблюдать, команда набрала форму и хочет ворваться в еврокубки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в России.

Ставки букмекеров

«Локомотив» — фаворит матча. На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на победу «Ротора» по коэффициенту 5.00 и на ничейный исход по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Ротор» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице и набрал 18 баллов. Эта команда забила 12 мячей и пропустила 36 голов. Клуб выиграл четыре поединка, шесть раз играл вничью и проиграл 13 матчей. В последних поединках у волгоградского клуба не все так хорошо, как хотелось бы. «Ротор» играет очень плохо и теряет очки практически в каждом матче.

Московский «Локомотив» расцвел в последних матчах. Клуб расположился на третьей строчке в таблице и набрал 40 очков. В активе команды 12 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 26 мячей. «Локомотив» очень хорош и имеет все шансы не только на попадание в еврокубки, но и на завоевание золотых медалей. Несмотря на большой отрыв от лидера, шансы есть и очень хорошие, «Локо» нужно побеждать в каждом поединке.

Информация для ставок

«Локомотив» победил в четырех матчах кряду

«Ротор» не может выиграть три матча подряд

«Локомотив» забил 11 мячей и пропустил четыре гола в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что будет ничья или победа «Локомотива» по коэффициенту 1.17. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Еще одна актуальная ставка — обе забьют и победа «Локо» по коэффициенту 3.95.