«Ротор» — «Металлург». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

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16 ноября 2021, 17:25

17 ноября пройдет матч очередного тура ФНЛ , в котором волгоградский «Ротор» примет на домашней арене «Металлург» из Липецка. Представляем обзор ставок букмекеров с прогнозом на эту игру.

Ставки букмекеров

Победа «Ротора» в предстоящей встрече доступна по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Мелбет. Поставить на ничью можно за 4.70, а победа «Металлурга» идет по котировке 9.30.

Форма команд

Серия без побед в ФНЛ у «Ротора» затянулась на девять туров. Команда рухнула на 16-е место в турнирной таблице, а преимущество над зоной вылета сократилось до четырех баллов.

У «Металлурга» турнирное положение еще более плачевное. Коллектив из Липецка идет последним в рейтинге, сумев набрать за 22 тура всего 18 очков. Последнюю победу в чемпионате клуб одержал 31 октября, сенсационно обыграв дома «Оренбург» (1:0).

Информация для ставок

• «Ротор» выиграл только 1 из 7 домашних матчей в текущем чемпионате

• «Металлург» проиграл 8 из 10 гостевых поединков в ФНЛ

• «Металлург» не забивал голы в 3 из 5 прошлых гостевых играх турнира

Прогноз

Оба клуба находятся в кризисе. Поэтому предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 2.01 в БК Мелбет.