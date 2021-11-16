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«Ротор» — «Металлург». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

16 ноября 2021, 17:25

17 ноября пройдет матч очередного тура ФНЛ, в котором волгоградский «Ротор» примет на домашней арене «Металлург» из Липецка. Представляем обзор ставок букмекеров с прогнозом на эту игру.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Ротор
Металлург
0 : 1
завершен
17 ноября 2021, 16:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.549.15
Мелбет 1.56 3.90 5.45
1XBET 1.54 3.92 5.70

Ставки букмекеров

Победа «Ротора» в предстоящей встрече доступна по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Мелбет. Поставить на ничью можно за 4.70, а победа «Металлурга» идет по котировке 9.30.

Форма команд

Серия без побед в ФНЛ у «Ротора» затянулась на девять туров. Команда рухнула на 16-е место в турнирной таблице, а преимущество над зоной вылета сократилось до четырех баллов.

У «Металлурга» турнирное положение еще более плачевное. Коллектив из Липецка идет последним в рейтинге, сумев набрать за 22 тура всего 18 очков. Последнюю победу в чемпионате клуб одержал 31 октября, сенсационно обыграв дома «Оренбург» (1:0).

Информация для ставок

• «Ротор» выиграл только 1 из 7 домашних матчей в текущем чемпионате
• «Металлург» проиграл 8 из 10 гостевых поединков в ФНЛ
• «Металлург» не забивал голы в 3 из 5 прошлых гостевых играх турнира

Прогноз

Оба клуба находятся в кризисе. Поэтому предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 2.01 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.47 1.93 1.90 1.51 2.59
Мелбет 2.07 1.79
1XBET 1.96 1.84
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16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 23:03
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
k762fgnvsqeh
k762fgnvsqeh
16 ноября в 17:36
Футбольный клуб «Ротор» (Волгоград) выиграет матч.
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