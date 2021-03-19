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«Мускрон» — «Остенде»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.03.2021)

вчера, 18:12

В 31-м туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Мускрон» ждет в гости «Остенде».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Остенде». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.08. На победу хозяев коэффициент составляет 3.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.4.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Остенде» находится в первой четверке команд чемпионата Бельгии и продолжает борьбу за самые высокие места. Коллектив проводит отличный сезон, поэтому чтобы его красиво завершить, необходимо приложить немного усилий, стабильно зарабатывая очки в каждом матче до конца чемпионата. В прошлом туре «Остенде» уступил «Генту» (0:1), а несколькими днями ранее оказался сильнее «Мехелена» (2:0).

«Мускрон» за счет добытых четырех очков в последних двух матчах смог покинуть зону вылета, но вся борьба за выживание только начинается. Команда играет нестабильно, поэтому нервной концовки сезона ей не избежать. В прошлой игре «Мускрон» одолел на своем поле крепкий «Стандард» (1:0).

Информация для ставок

• Семь последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Мускрон» выиграл всего два матча из десяти последних в чемпионате
• «Остенде» уже четыре матча не может обыграть «Мускрон» на его поле
• «Остенде» выиграл всего один матч из пяти последних на выезде в чемпионате

Прогноз

Гости имеют серьезные проблемы с выездными матчами, поэтому в этой встрече мы отдаем небольшое предпочтение «Мускрону». Сделать ставку на победу хозяев с форой 0 можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.54 1.76 2.11
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shlomo
shlomo
вчера в 21:11
Много голов не будет...
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