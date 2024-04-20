«Рубин» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Рубина» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
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сегодня, 14:00
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.
Форма команд
«Рубин» очень редко радует победами своих болельщиков в последнее время, но зона вылета клубу практически не угрожает. Команда из Казани смогла набрать 32 очка, что позволяет ей занимать девятое место в РПЛ. В домашней игре с «Локомотивом» букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям, но казанцы постараются не допустить поражения в родных стенах. Два последних матча «Рубина» завершились поражениями от «Оренбурга» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2).
«Локомотив» борется как минимум за место в тройке РПЛ и для этого клубу нужны победы в ближайших матчах. Сейчас «железнодорожники» занимают пятое место с 37 баллами и отстают от третьего «Динамо» всего на один пункт. В случае победы у гостей есть большие шансы подняться выше по таблице, поэтому мотивации игрокам хватает. В прошлом туре «Локомотив» поделил очки с ЦСКА (3:3), а ранее на выезде переиграл аутсайдера «Ахмат» (2:0).
Информация для ставок
- «Рубин» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из восьми последних матчей «железнодорожников» завершились исходом «обе забьют»
- «Рубин» не может выиграть уже 15 матчей подряд у «Локомотива»
Прогноз
«Рубину» всегда тяжело играть с «Локомотивом» и этот раз не буде исключением. Предлагаем сделать ставку на нерезультативный матч, а именно на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.