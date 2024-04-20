«Рубин» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (20.04.2024)

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сегодня, 09:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Рубина» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Рубин» очень редко радует победами своих болельщиков в последнее время, но зона вылета клубу практически не угрожает. Команда из Казани смогла набрать 32 очка, что позволяет ей занимать девятое место в РПЛ . В домашней игре с «Локомотивом» букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям, но казанцы постараются не допустить поражения в родных стенах. Два последних матча «Рубина» завершились поражениями от «Оренбурга» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2).

«Локомотив» борется как минимум за место в тройке РПЛ и для этого клубу нужны победы в ближайших матчах. Сейчас «железнодорожники» занимают пятое место с 37 баллами и отстают от третьего «Динамо» всего на один пункт. В случае победы у гостей есть большие шансы подняться выше по таблице, поэтому мотивации игрокам хватает. В прошлом туре «Локомотив» поделил очки с ЦСКА (3:3), а ранее на выезде переиграл аутсайдера «Ахмат» (2:0).

Информация для ставок

«Рубин» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «железнодорожников» завершились исходом «обе забьют»

«Рубин» не может выиграть уже 15 матчей подряд у «Локомотива»

Прогноз

«Рубину» всегда тяжело играть с «Локомотивом» и этот раз не буде исключением. Предлагаем сделать ставку на нерезультативный матч, а именно на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.