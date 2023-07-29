«Рубин» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

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сегодня, 17:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Оренбурга» оценивается за 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Рубин» понемногу адаптируется к наивысшему уровню российского футбола после годичного перерыва и уже успел набрать один балл в первом туре. Теперь на родном стадионе при поддержке болельщиков, которые соскучились по РПЛ , у хозяев будет хороший шанс побороться за победу с неуверенно начавшим сезон «Оренбургом». В прошлом матче кубка России «Рубин» проиграл «Ростову» (0:1), а в чемпионате поделил очки с «Локомотивом» (2:2).

«Оренбург» не совсем удачно начал сезон, а разгром от ЦСКА (0:6) в кубке России может серьезно повлиять на моральный настрой команды. Коллектив еще не набирал очков, и чтобы не усугублять свои проблемы, должен попытаться набрать очки в Казани. В противном случае, могут пойти разговоры о совсем неудачном старте команды в самом начале сезона. В прошлой игре чемпионата России «Оренбург» на последних минутах проиграл на выезде «Спартаку» (2:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Рубин» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Рубином» при двух поражениях

Четыре из пяти последних встреч между клубами в Казани завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.