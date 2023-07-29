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«Рубин» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

сегодня, 17:28
Рубин (Казань)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Оренбурга» оценивается за 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.253.643.18

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Рубин» понемногу адаптируется к наивысшему уровню российского футбола после годичного перерыва и уже успел набрать один балл в первом туре. Теперь на родном стадионе при поддержке болельщиков, которые соскучились по РПЛ, у хозяев будет хороший шанс побороться за победу с неуверенно начавшим сезон «Оренбургом». В прошлом матче кубка России «Рубин» проиграл «Ростову» (0:1), а в чемпионате поделил очки с «Локомотивом» (2:2).

«Оренбург» не совсем удачно начал сезон, а разгром от ЦСКА (0:6) в кубке России может серьезно повлиять на моральный настрой команды. Коллектив еще не набирал очков, и чтобы не усугублять свои проблемы, должен попытаться набрать очки в Казани. В противном случае, могут пойти разговоры о совсем неудачном старте команды в самом начале сезона. В прошлой игре чемпионата России «Оренбург» на последних минутах проиграл на выезде «Спартаку» (2:3).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Рубин» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Рубином» при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами в Казани завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.71 2.20
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 18:06
Оборона всегда была самым слабым местом Оренбурга. И если Личка мог компенсировать проблемы у своих ворот хорошей игрой у чужих, то скорее всего у Ярошика сходу это сделать не получится. В защите у новой команды чеха творится полный хаус. К тому же, мы прекрасно знаем, что на выезде Оренбург всегда выглядит заметно слабее, чем на родном искусственном газоне. Поэтому не думаю, что в Казани гостям светит даже ничья. Так получилось, что команды разминулись в РПЛ: когда Оренбург туда вернулся, Рубин уже отправился на очищение в ФНЛ. Поэтому в последний раз данные коллективы мерялись силами три года назад. Но всё же отмечу, что в личных встречах команд по больше части победа оставалась за теми, на чьём поле проходили поединки. Жду и сейчас викторию хозяев, которые на старте нового сезона смотрятся более дисциплинированно, чем гости. Но на случай ничьей перестрахуюсь и возьму фору (0) Рубина.
Гость
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