«Рубин» — «Ракув». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 14:37

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций нас ожидает матч, в котором встретятся «Рубин» и «Ракув». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом матча букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. В случае победы «Ракува» зайдет коэффициент 4.46. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.22 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Рубин» провел выездной поединок в Польше, где не смог забить голы и в итоге довольствовался ничьей с «Ракувом» (0:0). После этого следовал матч чемпионата, где команда в родных стенах смогла переиграть «Ахмат» со счетом 2:1. Теперь на очереди ответный матч ЛК, где перед футболистами стоит четкая цель – проход в следующий этап квалификации.

«Ракув» слабо провел первую встречу третьего квалификационного раунда, не продемонстрировав свои сильнейшие качества, завершив игру нулевой ничьей. На выходных был матч чемпионата Польши, где на выезде получилось одолеть «Вислу» (2:1), теперь футболисты в хорошем настроении отправляются в Казань, где попробуют навязать борьбу местному клубу и вырвать путевку в плей-офф квалификации.

Информация для ставок

«Рубин» одержал три победы в последних четырех матчах

«Ракув» одержал всего одну победу в последних четырех поединках (без учета дополнительного времени)

«Рубин» забивает минимум один гол в четырех из пяти последних игр

Три из пяти крайних встреч с участием «Ракува» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды надеются на положительный результат в этом поединке, будут стараться проявиться себя на футбольном поле и поразить ворота друг друга. Вполне возможно, что в основное время встречи победитель определен не будет, поэтому можно рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.