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«Рух» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (13.08.2021)

сегодня, 00:00

В очередном туре Высшей лиги Беларуси «Рух» в Бресте сыграет против «Ислочи». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 14 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.106.58
Фонбет 1.55 4.15 6.10
Мелбет 1.46 4.10 5.90
1XBET 1.46 4.10 5.90
BetBoom 1.51 3.90 6.00

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет прогнозируют победу «Руха» в предстоящей игре. Ставку с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.52. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 3.94, а победа «Ислочи» доступна за 5.90.

Также эксперты сервиса минимальное предпочтение отдают низовому формату поединка. Исход ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

В текущем розыгрыше Высшей лиги «Рух» оставляет положительное впечатление. К очередному туру чемпионата клуб из Бреста подходит на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе серию из девяти поединков в лиге без поражений.

В последнем туре чемпионата «Рух» добился гостевой победы над «Энергетиком-БГУ» (2:0). Менее успешно команда провела матч 1/8 финала Кубка Беларуси, в котором она уступила «Динамо» Брест (0:2).

В предыдущем матче чемпионата ФК «Ислочь» потерпел восьмое поражение в лиге, уступив дома «Шахтеру» из Солигорска (0:1). До этого команда оформила пятую викторию, обыграв в гостях аутсайдера в лице «Сморгони».

Информация для ставок

• «Рух» побеждал и не пропускал голы в 5 прошлых домашних матчах чемпионата
ФК «Ислоч» не побеждал в 7 из 9 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах
• В 3 очных встречах соперников прошла ставка ТМ (2,5), а «Рух» не проигрывал в этих поединках

Прогноз

Вылетев из Кубка Беларуси, «Рух» будет делать ставку на чемпионат страны. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Руха» и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.49 1.83 2.00 1.46 2.71
Мелбет 1.93 1.88
1XBET 1.93 1.88
BetBoom 2.80 1.38 1.87 1.83 1.48 2.45
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