«Рух» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (13.08.2021)

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сегодня, 00:00

В очередном туре Высшей лиги Беларуси «Рух» в Бресте сыграет против «Ислочи». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 14 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет прогнозируют победу «Руха» в предстоящей игре. Ставку с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.52. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 3.94, а победа «Ислочи» доступна за 5.90.

Также эксперты сервиса минимальное предпочтение отдают низовому формату поединка. Исход ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

В текущем розыгрыше Высшей лиги «Рух» оставляет положительное впечатление. К очередному туру чемпионата клуб из Бреста подходит на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе серию из девяти поединков в лиге без поражений.

В последнем туре чемпионата «Рух» добился гостевой победы над «Энергетиком-БГУ» (2:0). Менее успешно команда провела матч 1/8 финала Кубка Беларуси, в котором она уступила «Динамо» Брест (0:2).

В предыдущем матче чемпионата ФК «Ислочь» потерпел восьмое поражение в лиге, уступив дома «Шахтеру» из Солигорска (0:1). До этого команда оформила пятую викторию, обыграв в гостях аутсайдера в лице «Сморгони».

Информация для ставок

• «Рух» побеждал и не пропускал голы в 5 прошлых домашних матчах чемпионата

• ФК «Ислоч» не побеждал в 7 из 9 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

• В 3 очных встречах соперников прошла ставка ТМ (2,5), а «Рух» не проигрывал в этих поединках

Прогноз

Вылетев из Кубка Беларуси, «Рух» будет делать ставку на чемпионат страны. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Руха» и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Фонбет.

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