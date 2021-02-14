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«Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

сегодня, 00:39

В 22-м туре Серии А «Фиоренитна» приедет в гости к «Сампдории», которую возглавляет известный тренер Клаудио Раньери. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 14 февраля 2021 года.

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Ставки букмекеров

Букмекеры не определили фаворита матча, поэтому котировки на победу команд довольно похожи. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.85. На успех «Фиорентины» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 2.6. Ничья будет стоить 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.99.

Форма команд

«Фиорентина» играет с переменным результатом. За последние пять игр команда набрала семь очков и занимает 15-е место, но в то же время отрыв от зоны вылета составляет семь очков. В прошлых двух турах «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а немного позднее проиграла дома «Интеру» (0:2).

«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Команда практически потеряла реальные шансы на попадание в Лигу Европы, но теоретически это всё еще возможно. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Беневенто» (1:1), а неделей ранее уступила «Ювентусу» (0:2).

Информация для ставок

· Семь из восьми домашних матчей «Сампдории» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

· «Фиорентина» выиграла всего один из десяти последних выездных матчей в Серии А.

· Одиннадцать последних встреч команд завершились исходом «обе забьют».

· Обе команды не могут победить уже два матча подряд.

Прогноз

Команды в личных встречах постоянно забивают друг другу, исходя из статистики. Рекомендуем к ней присмотреться и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 1.67

Ставки на футбольные матчи
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