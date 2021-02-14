«Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

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сегодня, 00:39

В 22-м туре Серии А «Фиоренитна» приедет в гости к «Сампдории», которую возглавляет известный тренер Клаудио Раньери. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 14 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определили фаворита матча, поэтому котировки на победу команд довольно похожи. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.85. На успех «Фиорентины» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 2.6. Ничья будет стоить 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.99.

Форма команд

«Фиорентина» играет с переменным результатом. За последние пять игр команда набрала семь очков и занимает 15-е место, но в то же время отрыв от зоны вылета составляет семь очков. В прошлых двух турах «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а немного позднее проиграла дома «Интеру» (0:2).

«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Команда практически потеряла реальные шансы на попадание в Лигу Европы, но теоретически это всё еще возможно. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Беневенто» (1:1), а неделей ранее уступила «Ювентусу» (0:2).

Информация для ставок

· Семь из восьми домашних матчей «Сампдории» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

· «Фиорентина» выиграла всего один из десяти последних выездных матчей в Серии А.

· Одиннадцать последних встреч команд завершились исходом «обе забьют».

· Обе команды не могут победить уже два матча подряд.

Прогноз

Команды в личных встречах постоянно забивают друг другу, исходя из статистики. Рекомендуем к ней присмотреться и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» с коэффициентом 1.67