ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сампдория» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

вчера, 07:53

В 28-м туре Серии А «Торино» сыграет на выезде с «Сампдорией». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.342.98
Лига Ставок 2.55 3.30 2.90
Фонбет 2.50 3.20 2.95
Мелбет 2.62 3.32 3.00
Pin-Up.ru 2.58 3.20 2.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт небольшое предпочтение «Сампдории», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Торино» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2,5 можно сыграть по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Торино» за счет победы в последнем туре покинул зону вылета, однако борьба за выживание только начинается. Команде следует стабильно набирать очки в ближайших матчах, чтобы сохранить право на участие в сильнейшей лиге Италии на будущий сезон. В прошлом туре «Торино» оказался сильнее «Сассуоло» (3:2), а немного ранее уступил на своем поле «Интеру» (1:2).

«Сампдория» давно не может победить и понемногу опускается вниз в таблице. Сейчас команда занимает 11-е место, но имеет хороший запас очков, который не позволяет говорить о турнирных проблемах клуба. В прошлом туре «Сампдория» проиграла «Болонье» (1:3), а на прошлой неделе сыграла дома вничью с аутсайдером турнира «Кальяри» (2:2).

Информация для ставок

  • Последние три матча «Торино» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сампдория» не может выиграть пять матчей подряд
  • В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»
  • В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз

«Сампдория» находится не в лучшей форме, и гости имеют хороший шанс воспользоваться этим. Рискнем поставить на «Торино» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.91 2.00 1.51 2.73
Лига Ставок 2.75 1.45 1.88 1.93 1.50 2.60
Мелбет 1.94 2.00
Pin-Up.ru 2.70 1.48 1.86 1.98 1.49 2.67
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
Вчера, 02:27Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 07:59
Думаю, что ТБ наиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100