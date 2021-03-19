«Сампдория» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

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вчера, 07:53

В 28-м туре Серии А «Торино» сыграет на выезде с «Сампдорией». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт небольшое предпочтение «Сампдории», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Торино» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2,5 можно сыграть по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Торино» за счет победы в последнем туре покинул зону вылета, однако борьба за выживание только начинается. Команде следует стабильно набирать очки в ближайших матчах, чтобы сохранить право на участие в сильнейшей лиге Италии на будущий сезон. В прошлом туре «Торино» оказался сильнее «Сассуоло» (3:2), а немного ранее уступил на своем поле «Интеру» (1:2).

«Сампдория» давно не может победить и понемногу опускается вниз в таблице. Сейчас команда занимает 11-е место, но имеет хороший запас очков, который не позволяет говорить о турнирных проблемах клуба. В прошлом туре «Сампдория» проиграла «Болонье» (1:3), а на прошлой неделе сыграла дома вничью с аутсайдером турнира «Кальяри» (2:2).

Информация для ставок

Последние три матча «Торино» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Сампдория» не может выиграть пять матчей подряд

В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз

«Сампдория» находится не в лучшей форме, и гости имеют хороший шанс воспользоваться этим. Рискнем поставить на «Торино» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 2.03.