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«Сампдория» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии A (16.01.2021)

15 января 2021, 22:31

В 18-м туре чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле примет «Удинезе». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 16 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.322.52
Fonbet Live! 1.06 10.00 89.65
Мелбет 2.94 3.33 2.56
Лига ставок 2.95 3.40 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры не определили фаворита в этой игре. Ставки на победу «Сампдории» в БК Фонбет можно сделать по коэффициенту 2.87. На гостевой успех «Удинезе» выставлена котировка чуть ниже – 2.74. Вероятность ничьи аналитики оценили в 3.30.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 голов доступен за 1.88,а больше – за 2.07.

Форма команд

У «Сампдории» 20 очков на счету и 11-е место в турнирной таблице. По ходу текущего сезона команда Клаудио Раньери одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и девять раз проиграла.

В прошлом туре чемпионата «трехцветные» уступили в гостях «Специи» (1:2). Результат этой встречи заметно контрастирует с предыдущей, в которой «Сампа» переиграла дома «Интер» (2:1).

У «Удинезе» длительный кризис, который начался в середине декабря. Уже шесть туров «зебры» не знают вкуса побед – три ничьи и три поражения. 10 января команда упустила ничью в домашней игре с «Наполи» (1:2), пропустив второй гол на последних минутах встречи.

Сейчас «Удинезе» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея незначительное преимущество над зоной вылета (2 балла).

Информация для ставок

· «Сампдория» выиграла два из трех прошлых матчей на своем поле

· «Удинезе» не побеждал в трех предыдущих выездных поединках

· «Сампдория» выиграла три последних очных встречи у «Удинезе»

· В четырех из пяти последних встреч команд прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Букмекеры достаточно щедро оценивают шансы на успех хозяев, чем мы и предлагаем воспользоваться. Как показывает практика, «Сампдория» быстро отходит от неудач и реабилитируется в следующих встречах.

«Удинезе» катастрофически плохо играет в защите. Берем ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.322.52
Fonbet Live! 1.06 10.00 89.65
Мелбет 2.94 3.33 2.56
Лига ставок 2.95 3.40 2.60
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sv_1969
sv_1969
15 января в 23:04
Сампдория должна брать очки
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