«Санкт-Паули» — «Шальке». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.12.2021)

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вчера, 15:31

Интересное противостояние ждет нас в 16 туре второй Бундеслиги, где «Санкт-Паули» принимает «Шальке». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Санкт-Паули». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.21. Победа «Шальке» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 с коэффициентом 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

От «Шальке» после вылета из Бундеслиги болельщики ждали уверенной игры во втором дивизионе и возвращения в следующем сезоне, однако у команды не все так гладко. Коллектив идет на шестом месте в турнирной таблице с набранными 26 очками. Клуб отстает от лидера на шесть пунктов, что не является критическим отрывом и постарается догнать упущенное. В прошлой игре «Шальке» крупно обыграл «Зандхаузен» (5:2), а неделей ранее сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

«Санкт-Паули» потерял несколько очков в прошлом месяце, однако продолжает лидировать во второй Бундеслиге. Команда вновь добывает результаты и в пяти последних матчах набрала 10 баллов. Говорить о возможности выхода клуба в Бундеслигу еще слишком рано, однако в игре коллектива чувствуется уверенность в собственных силах, и он имеет хорошие шансы бороться за эту возможность. Последние два матча «Санкт-Паули» завершились победами над «Нюрнбергом» (3:2) и «Зандхаузеном» (3:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Санкт-Паули» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть последних матчей «Шальке» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шальке» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Санкт-Паули»

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Шальке» имеет преимущество над соперником в статистике, однако в данной ситуации мы предполагаем, что оппонент окажется сильнее. Рекомендуем сделать ставку на победу «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.