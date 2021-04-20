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«Санта-Клара» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.04.2021)

вчера, 16:17

В 28-м туре чемпионата Португалии пройдет встреча между «Санта-Кларой» и «Морейренсе». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 21 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.374.64
Фонбет 1.95 3.20 4.30
Мелбет 1.91 3.44 4.30

Ставки букмекеров

В данной встрече букмекеры прогнозируют победу хозяев. Ставки на успех «Санта-Клары» в букмекерской конторе Бетсити идут по коэффициенту 2.07. Сыграть ничью можно по котировке 3.10, а победа «Морейренсе» доступна за 3.98.

Согласно выставленной линии, нас ожидает матч с низкой результативностью. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе «Санта-Клары» 35 очков и седьмая строчка, а «Морейренсе» набрал 34 балла и занимает восьмое место в общем зачете.

В прошлом туре Примейры команды синхронно потерпели поражения. «Санта-Клара» неудачно сыграла в гостях против «Витории» (0:1), а «Морейренсе» не взял очки в домашнем противостоянии против «Тонделы» (2:3).

От борьбы за выживание участники предстоящей игры себя уже обезопасили. Также они не претендуют на зону еврокубков, которая находится на расстоянии 11 зачетных пунктов. 11 апреля «Санта-Клара» взяла десятую победу в чемпионате, обыграв дома «Насионал» (5:1). «Морейренсе», в свою очередь, в этом же туре справился на выезде с «Жил Висенте» (2:1).

Информация для ставок

  • «Санта-Клара» не проигрывала в 4 последних домашних матчах чемпионата – три победы и одна ничья
  • 10 из 27 матчей чемпионата «Морейренсе» завершил вничью – восемь побед и девять поражений
  • В 3 прошлых домашних матчах с соперником «Санта-Клара» не проигрывала – две победы и одна ничья

Прогноз

Из-за отсутствия глобальных задач на остаток сезона команды могут себе позволить сыграть в открытом формате. «Санта-Клара» дома результативно играет в атаке, но и «Морейренсе» отличался забитыми голами в 3 из 5 прошлых выездов. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.95 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.74 1.63 2.37
Мелбет 1.66 2.35
1XBET 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52
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STVA 1
STVA 1
вчера в 16:53
Хозяева не проиграют
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