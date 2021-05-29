«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

«Сарагоса» сыграет против «Леганеса» в рамках последнего тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Сарагосы» по 3.05.
Форма команд
«Сарагоса» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 50 баллов. Команда выиграла 13 матчей, 11 раз играла вничью и проиграла в 17 поединках. У клуба в активе 37 забитых и 38 пропущенных. В последних поединках клуб стабильно набирает очки.
«Леганес» проводит невероятный сезон. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице и набрал 70 пунктов. В активе этой команды 20 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 46 мячей и пропустила 32 гола.
Информация для ставок
● «Сарагоса» выиграла два матча из последних пяти
● «Леганес» не проигрывает семь матчей кряду
● «Сарагоса» забила восемь голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на исход с учетом форы «Леганеса» (+1) по коэффициенту 1.13. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Леганеса» больше 1.5 по коэффициенту 2.30.
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