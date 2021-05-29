«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

1622318804

вчера, 23:06

«Сарагоса» сыграет против «Леганеса» в рамках последнего тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Сарагосы» по 3.05.

Форма команд

«Сарагоса» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 50 баллов. Команда выиграла 13 матчей, 11 раз играла вничью и проиграла в 17 поединках. У клуба в активе 37 забитых и 38 пропущенных. В последних поединках клуб стабильно набирает очки.

«Леганес» проводит невероятный сезон. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице и набрал 70 пунктов. В активе этой команды 20 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 46 мячей и пропустила 32 гола.

Информация для ставок

● «Сарагоса» выиграла два матча из последних пяти

● «Леганес» не проигрывает семь матчей кряду

● «Сарагоса» забила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на исход с учетом форы «Леганеса» (+1) по коэффициенту 1.13. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Леганеса» больше 1.5 по коэффициенту 2.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Гомель» — «Минск».