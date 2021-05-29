ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Сегунда 2020/2021

«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

вчера, 23:06

«Сарагоса» сыграет против «Леганеса» в рамках последнего тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.242.44
Фонбет 3.15 3.10 2.45
BetBoom 3.15 3.30 2.40

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Сарагосы» по 3.05.

Форма команд

«Сарагоса» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 50 баллов. Команда выиграла 13 матчей, 11 раз играла вничью и проиграла в 17 поединках. У клуба в активе 37 забитых и 38 пропущенных. В последних поединках клуб стабильно набирает очки.

«Леганес» проводит невероятный сезон. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице и набрал 70 пунктов. В активе этой команды 20 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 46 мячей и пропустила 32 гола.

Информация для ставок

● «Сарагоса» выиграла два матча из последних пяти

● «Леганес» не проигрывает семь матчей кряду

● «Сарагоса» забила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на исход с учетом форы «Леганеса» (+1) по коэффициенту 1.13. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Леганеса» больше 1.5 по коэффициенту 2.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Гомель» — «Минск».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.68 2.27
BetBoom 2.27 1.66 1.67 2.25 1.35 3.30
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100