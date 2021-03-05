«Сарагоса» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (06.03.2021)

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05 марта 2021, 06:39

«Сарагоса» сыграет против «Тенерифе» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Сарагоса», на победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.50. Также можно сделать ставку на победу «Тенерифе» за 3.35. Ничья оценивается в 2.85.

Форма команд

«Сарагоса» сражается за выживание в этом сезоне. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 очков. Команда победила в 7 матчах, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 14 поединках. Клуб забил 21 гол и пропустил 26 мячей. Последние матчи с участием «Сарагосы» не дают надежду на то, что клуб задержится в Сегунде.

«Тенерифе» играет намного лучше своего соперника и находится выше в таблице. Команда расположилась на десятой строчке. В активе этого клуба 36 баллов. Команда выиграла 10 поединков, 6 раз играла вничью и проиграла 11 встреч. Клуб забил 25 голов и пропустил столько же.

Информация для ставок

«Сарагоса» не может победить в трех матчах кряду

«Тенерифе» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

У «Сарагосы» 5 побед в 13 домашних матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют», с коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Сарагоса», по коэффициенту 1.97.

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