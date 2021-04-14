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«Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (17.04.2021)

вчера, 22:07

В рамках 31-го тура чемпионата Италии в гости к «Сассуоло» приезжает «Фиорентина». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.233.01
Лига Ставок 2.55 3.20 2.95
Фонбет 2.45 3.30 2.95
Мелбет 2.62 3.22 3.09
BetBoom 2.63 3.12 3.01

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.65. На успех «Фиорентины» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85, в то время как ничья стоит 3.05.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.76. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 2.06.

Форма команд

«Сассуоло» после серии неудач в чемпионате смог одержать победу и занимает восьмое место. Отставание от команд, идущих в зоне еврокубков, слишком велико, поэтому команда не имеет четких турнирных задач и доигрывает сезон. Коллектив достаточно много забивает, в нынешней встрече можно ожидать большое количество результативных действий. В прошлом туре «Сассуоло» обыграл «Беневенто» (1:0), а немного ранее уступил «Интеру» (1:2).

«Фиорентина» очень редко побеждает, но отрыв в восемь очков от зоны вылета позволяет клубу чувствовать себя в относительной безопасности. Команда не может продемонстрировать четкую стратегию игры, о чем стоит задуматься тренерскому штабу, чтобы улучшить результаты до конца сезона. Последние две игры «Фиорентины» закончились поражением «Аталанте» (2:3) и ничейным результатом против «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» выиграла две игры из десяти последних в чемпионате Италии
  • «Сассуоло» не проигрывает четыре домашних матча подряд
  • Последние шесть домашних матчей «Сассуоло» закончились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних встреч между коллективами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» находится в лучшей физической форме и на протяжении сезона показывал хорошие результаты. Предполагаем, что команда из Флоренции не сможет набрать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.80 1.67 2.35
Лига Ставок 2.03 1.79 1.63 2.29
Мелбет 2.16 1.81
BetBoom 3.27 1.36 2.06 1.80 1.67 2.28
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