«Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (17.04.2021)

В рамках 31-го тура чемпионата Италии в гости к «Сассуоло» приезжает «Фиорентина». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.
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17 апреля 2021, 19:00
суббота
Ставки букмекеров
«Сассуоло» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.65. На успех «Фиорентины» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85, в то время как ничья стоит 3.05.
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.76. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 2.06.
Форма команд
«Сассуоло» после серии неудач в чемпионате смог одержать победу и занимает восьмое место. Отставание от команд, идущих в зоне еврокубков, слишком велико, поэтому команда не имеет четких турнирных задач и доигрывает сезон. Коллектив достаточно много забивает, в нынешней встрече можно ожидать большое количество результативных действий. В прошлом туре «Сассуоло» обыграл «Беневенто» (1:0), а немного ранее уступил «Интеру» (1:2).
«Фиорентина» очень редко побеждает, но отрыв в восемь очков от зоны вылета позволяет клубу чувствовать себя в относительной безопасности. Команда не может продемонстрировать четкую стратегию игры, о чем стоит задуматься тренерскому штабу, чтобы улучшить результаты до конца сезона. Последние две игры «Фиорентины» закончились поражением «Аталанте» (2:3) и ничейным результатом против «Дженоа» (1:1).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла две игры из десяти последних в чемпионате Италии
- «Сассуоло» не проигрывает четыре домашних матча подряд
- Последние шесть домашних матчей «Сассуоло» закончились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних встреч между коллективами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Сассуоло» находится в лучшей физической форме и на протяжении сезона показывал хорошие результаты. Предполагаем, что команда из Флоренции не сможет набрать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65.