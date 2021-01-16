«Сассуоло» — «Парма»: прогноз на матч Серии A (17.01.2021)

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16 января 2021, 14:10

В 18-м туре чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Парма». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В этой игре симпатии букмекеров на стороне хозяев. Заключить пари на победу «Сассуоло» БК Фонбет предлагает с коэффициентом 1.70. Шансы «Пармы» одержать победу оцениваются котировкой 5.00, а ничья идет за 4.38.

Больше шансов аналитики отводят на то, что команды сыграют результативно. Вариант с тоталом больше 2,5 мячей можно сыграть за 1.63, меньше – 2.49.

Форма команд

У «Сассуоло» многое получается в этом сезоне Серии A. Команда стабильно набирает очки, на данный момент клуб находится недалеко от зоны еврокубков – седьмое место. Единственное, чего не хватает «зелено-черным», так это стабильности.

В прошлом туре первенства «Сассуоло» крупно уступил в гостях «Ювентусу» (1:3), а до этого была дома переиграна «Дженоа» (2:1). В восьми матчах на своем поле хозяева взяли три виктории, трижды сыграли вничью и два раза проиграли.

«Парма» ушла в затяжной кризис и сменила главного тренера. В первой игре с новым наставником команда успехов не показала. Домашнее поражение от «Лацио» (0:2) стало пятым по счету для клуба в чемпионате Италии.

Серия без побед «Пармы» насчитывает уже восемь туров. Последний раз коллектив брал три зачетных пункта 30 ноября, когда одолел в гостях «Дженоа» (2:1).

Информация для ставок

• «Парма» проиграла три из пяти прошлых матчей в гостях

• «Сассуоло» выиграл два из пяти предыдущих матчей на своем поле

• В трех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Сассуоло» и «Парма» сейчас находятся в разных категориях. Хозяева стремятся закрепиться в зоне еврокубков, а у гостей задача выйти из кризиса.

Учитывая проблемы у «крестоносцев» в обороне, берем ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.