Саудовская Аравия – Узбекистан: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.06.2021)

15 июня сборные Саудовской Аравии и Узбекистана сыграют в квалификации ЧМ-2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Очевидного фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу Саудовской Аравии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.27, ничья – 3.22, а возможная победа Узбекистана оценивается котировкой 3.30.
По мнению аналитиков БК, команды сыграют в осторожном стиле. Ставки с условием ТМ(2,5) голов идут за 1.60, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
Саудовская Аравия лидирует в группе D отборочной кампании ЧМ-2022 в азиатском регионе. В семи турах команда одержала пять побед и две ничьи, ни разу не уступив своим соперникам.
Последние матчи в квалификации Саудовская Аравия провела мощно. Команда поочередно и без пропущенных голов обыграла Палестину (5:0), Йемен (3:0) и Сингапур (3:0), сделав весомую заявку на проход в следующий тур с первой позиции.
Узбекистан пытается догнать предстоящего соперника в турнирной таблице. Сборная смогла взять 5 побед, при двух поражениях, что принесло ей 15 очков и актуальное второе место в общем зачете.
Три предыдущих поединка в отборочной кампании Узбекистан выиграл. После домашней виктории над Палестиной (2:0) сборная поочередно победила Сингапур (5:0) и Йемен (1:0), продемонстрировав надежную игру в защите.
Информация для ставок
• В 3 из 4 прошлых встреч команд побеждала Саудовская Аравия
• В 7 прошлых встречах Саудовской Аравии и Узбекистана выиграла ставка ТБ(2,5)
• Саудовская Аравия выиграла 5 из 6 последних матчей на своем поле во всех турнирах
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на победу Саудовской Аравии с форой (0) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.