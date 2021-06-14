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Саудовская Аравия – Узбекистан: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.06.2021)

вчера, 15:11

15 июня сборные Саудовской Аравии и Узбекистана сыграют в квалификации ЧМ-2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.46 3.10 3.00
Мелбет 2.44 3.24 2.98
1XBET 2.32 3.24 3.18

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу Саудовской Аравии БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.27, ничья – 3.22, а возможная победа Узбекистана оценивается котировкой 3.30.

По мнению аналитиков БК, команды сыграют в осторожном стиле. Ставки с условием ТМ(2,5) голов идут за 1.60, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Саудовская Аравия лидирует в группе D отборочной кампании ЧМ-2022 в азиатском регионе. В семи турах команда одержала пять побед и две ничьи, ни разу не уступив своим соперникам.

Последние матчи в квалификации Саудовская Аравия провела мощно. Команда поочередно и без пропущенных голов обыграла Палестину (5:0), Йемен (3:0) и Сингапур (3:0), сделав весомую заявку на проход в следующий тур с первой позиции.

Узбекистан пытается догнать предстоящего соперника в турнирной таблице. Сборная смогла взять 5 побед, при двух поражениях, что принесло ей 15 очков и актуальное второе место в общем зачете.

Три предыдущих поединка в отборочной кампании Узбекистан выиграл. После домашней виктории над Палестиной (2:0) сборная поочередно победила Сингапур (5:0) и Йемен (1:0), продемонстрировав надежную игру в защите.

Информация для ставок

• В 3 из 4 прошлых встреч команд побеждала Саудовская Аравия
• В 7 прошлых встречах Саудовской Аравии и Узбекистана выиграла ставка ТБ(2,5)
• Саудовская Аравия выиграла 5 из 6 последних матчей на своем поле во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу Саудовской Аравии с форой (0) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.16 1.65 1.62 2.20
Мелбет 1.65 2.29
1XBET 1.64 2.31
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:41
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Узбекистан
shlomo
shlomo
вчера в 17:01
Возможен ничейный результат
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