«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

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29 ноября 2021, 19:30

В рамках очередного тура зрители могут насладиться противостоянием «Саутгемптон» — «Лестер». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев по 2.45.

Форма команд

В этом сезоне у «Саутгемптона» 14 баллов и 15-е место в турнирной таблице. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «святых» 11 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» и «Норвичу», а также победил «Астон Виллу».

«Лестер» находится на непривычном для себя десятом месте. В активе «лис» — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Лестера» в этом сезоне 20 забитых и 23 пропущенных.

Информация для ставок

● «Лестер» выиграл два матча из последних пяти

● «Саутгемптон» выиграл два матча из последних пяти

● У «Лестера» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Сложно предсказать победителя, но думаем, что в игре будет забито много голов. Команды любят забивать и делают это практически в каждом матче.