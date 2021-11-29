«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

В рамках очередного тура зрители могут насладиться противостоянием «Саутгемптон» — «Лестер». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев по 2.45.
Форма команд
В этом сезоне у «Саутгемптона» 14 баллов и 15-е место в турнирной таблице. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «святых» 11 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» и «Норвичу», а также победил «Астон Виллу».
«Лестер» находится на непривычном для себя десятом месте. В активе «лис» — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Лестера» в этом сезоне 20 забитых и 23 пропущенных.
Информация для ставок
● «Лестер» выиграл два матча из последних пяти
● «Саутгемптон» выиграл два матча из последних пяти
● У «Лестера» семь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Сложно предсказать победителя, но думаем, что в игре будет забито много голов. Команды любят забивать и делают это практически в каждом матче.