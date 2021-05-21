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«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

сегодня, 00:11

«Сельта» сыграет против «Бетиса» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.254.072.10
Мелбет 3.28 4.02 2.16

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом этого матча является «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход по 3.90 и на победу «Сельты» по 3.10.

Форма команд

«Сельта» набрала 53 пункта и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 побед, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 53 гола и пропустил 54 мяча.

«Бетис» проводит удивительный сезон. Команда набрала 58 пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 16 поединков, десять раз играл вничью и проиграл 11 матчей. В активе «бетикос» — 47 забитых и 48 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Сельта» забила 11 голов в пяти последних матчах
  • «Бетис» не проигрывает десять матчей кряду
  • «Сельта» выиграла пять матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Сельты» или «Бетиса» по коэффициенту 1.25. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по 3.25.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.58 2.00 1.91
Мелбет 2.43 1.53
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