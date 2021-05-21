«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

«Сельта» сыграет против «Бетиса» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что фаворитом этого матча является «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход по 3.90 и на победу «Сельты» по 3.10.
Форма команд
«Сельта» набрала 53 пункта и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 побед, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 53 гола и пропустил 54 мяча.
«Бетис» проводит удивительный сезон. Команда набрала 58 пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 16 поединков, десять раз играл вничью и проиграл 11 матчей. В активе «бетикос» — 47 забитых и 48 пропущенных.
Информация для ставок
- «Сельта» забила 11 голов в пяти последних матчах
- «Бетис» не проигрывает десять матчей кряду
- «Сельта» выиграла пять матчей подряд
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Сельты» или «Бетиса» по коэффициенту 1.25. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по 3.25.
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