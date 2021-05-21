«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

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сегодня, 00:11

«Сельта» сыграет против «Бетиса» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом этого матча является «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход по 3.90 и на победу «Сельты» по 3.10.

Форма команд

«Сельта» набрала 53 пункта и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 побед, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 53 гола и пропустил 54 мяча.

«Бетис» проводит удивительный сезон. Команда набрала 58 пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 16 поединков, десять раз играл вничью и проиграл 11 матчей. В активе «бетикос» — 47 забитых и 48 пропущенных.

Информация для ставок

«Сельта» забила 11 голов в пяти последних матчах

«Бетис» не проигрывает десять матчей кряду

«Сельта» выиграла пять матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Сельты» или «Бетиса» по коэффициенту 1.25. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по 3.25.

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