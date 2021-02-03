«Сент-Этьен» — «Нант». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

1612363857

вчера, 17:50

В 23-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на домашней арене примет «Нант». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч 3 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре считается «Сент-Этьен». Поставить на победу хозяев букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 2.11. Вероятность гостевой победы «Нанта» оценивается в 4.00, а ничья получила котировку 3.42.

По мнению аналитиков БК, эта игра не будет результативной. Ставки на тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.74, больше – 2.27.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Сент-Этьен» победил в гостях «Ниццу» с минимальным счетом. Команда прервала череду безуспешных матчей, которая длилась с середины декабря 2020 года. В этот период подопечные Клода Пюэля потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.

В турнирной таблице чемпионата «Сент-Этьен» базируется на 16-м месте, имея 22 очка в активе. Зону вылета хозяева грядущей встречи опережают на четыре очка.

«Нант» опустился на 17-е место в таблице чемпионата. «Канарейки» не могут победить на протяжении 13-ти последних туров. В двух матчах кряду команда не набирала очки, уступив «Метцу» (0:2) и «Монако» (1:2).

Отметим, что в матче первого круга «Сент-Этьен» и «Нант» разделили очки на домашней арене «канареек» (2:2).

Информация для ставок

В 6 из 7 последних встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)

«Сент-Этьен» не побеждал в пяти прошлых домашних матчах чемпионата Франции

«Нант» проиграл в четырех из пяти предыдущих гостевых поединков в Лиге 1

Прогноз

«Сент-Этьен» и «Нант» попробуют прервать череду неудач в этой встрече. Чтобы выполнить такую задачу, командам нужно надежно сыграть в обороне, минимизировав шансы соперника. Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Страсбур» — «Брест».