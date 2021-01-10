«Сент-Трюйден» — «Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

«Сент-Трюйден» попробует оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата Бельгии «Брюгге». Мы подготовили свой прогноз на эту игру.
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1 : 2
завершен
10 января 2021, 22:45
воскресенье
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Сент-Трюйдена» доступна на значении 5,75, ничья находится на отметке 4,33, а триумф команды гостей можно взять за 1,55.
Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,74, а меньше доступно за 2,21.
Форма команд
«Сент-Трюйден» идет на 14-й позиции в турнирной таблице. Команда сумела сломить сопротивление своих оппонентов в трех матчах кряду, благодаря чему заметно улучшила свое турнирное положение. В прошлой игре был переигран «Беерсхот» (1:0).
«Брюгге» является лидером чемпионата Бельгии. Команда опережает ближайшего преследователя на один зачетный пункт. В прошлом туре клубу удалось справиться с «Эйпеном» (3:0). Однако заметно, что команда не может похвастаться реальной динамикой в своей игре.
Информация для ставок
• «Сент-Трюйден» выиграл три из 10 последних домашних матчей
• «Брюгге» победил в пяти из 10 последних выездных поединков
• «Брюгге» победил в четырех последних междусобойчиках команд
• «Брюгге» пропустил один гол в четырех последних поединках
Прогноз
По нашему мнению, в грядущем противостоянии стоит ожидать результативной игры. «Сент-Трюйден» всегда рискует и старается на домашней арене играть первым номером.
В качестве альтернативы в этой встрече можно рассмотреть тотал больше 2,5 голов. В этом матче такой исход представлен котировкой 1,74 в букмекерской конторе Бетсити.