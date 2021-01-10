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«Сент-Трюйден» — «Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

10 января 2021, 12:54

«Сент-Трюйден» попробует оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата Бельгии «Брюгге». Мы подготовили свой прогноз на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.154.361.53
Fonbet Live! 100.00 9.50 1.07
Мелбет 6.75 4.72 1.40

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Сент-Трюйдена» доступна на значении 5,75, ничья находится на отметке 4,33, а триумф команды гостей можно взять за 1,55.

Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,74, а меньше доступно за 2,21.

Форма команд

«Сент-Трюйден» идет на 14-й позиции в турнирной таблице. Команда сумела сломить сопротивление своих оппонентов в трех матчах кряду, благодаря чему заметно улучшила свое турнирное положение. В прошлой игре был переигран «Беерсхот» (1:0).

«Брюгге» является лидером чемпионата Бельгии. Команда опережает ближайшего преследователя на один зачетный пункт. В прошлом туре клубу удалось справиться с «Эйпеном» (3:0). Однако заметно, что команда не может похвастаться реальной динамикой в своей игре.

Информация для ставок

• «Сент-Трюйден» выиграл три из 10 последних домашних матчей
• «Брюгге» победил в пяти из 10 последних выездных поединков
• «Брюгге» победил в четырех последних междусобойчиках команд
• «Брюгге» пропустил один гол в четырех последних поединках

Прогноз

По нашему мнению, в грядущем противостоянии стоит ожидать результативной игры. «Сент-Трюйден» всегда рискует и старается на домашней арене играть первым номером.

В качестве альтернативы в этой встрече можно рассмотреть тотал больше 2,5 голов. В этом матче такой исход представлен котировкой 1,74 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.154.361.53
Fonbet Live! 100.00 9.50 1.07
Мелбет 6.75 4.72 1.40
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shlomo
shlomo
10 января в 14:38
Ну то что Брюгге фаворит понятно, но...лучше поставить ТБ 2,5
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