«Сент-Трюйден» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2021)

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вчера, 18:42

Интересную встречу двух интересных коллективов подарит нам третий тур высшего дивизиона Бельгии. «Сент-Трюйден» ждет в гости «Зюлте-Варегем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Сент-Трюйдену». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается в 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» в прошлом сезоне занял только 10-е место, что не удовлетворило болельщиков и руководство клуба. Но и в этом сезоне коллектив пока не может похвастаться успехами, набрав всего одно очко за два поединка. Если тренерский штаб не наладит игру команды, вполне может встать вопрос об их увольнении. В прошлой игре «Зюлте-Варегем» проиграл на своем поле «Стандарду» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Оуд-Хеверли» (1:1).

«Сент-Трюйден» неплохо для себя стартовал в турнире, набрав четыре очка в двух матчах. Команда показывала неплохую игру и имеет приятную серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив имеет несколько лидеров, которые в сложный момент могут повести команду за собой и обеспечить результат. В прошлых двух играх «Сент-Трюйден» сыграл вничью с «Шарлеруа» (0:0) и оказался сильнее «Гента» (2:1).

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» не проигрывает уже девять матчей подряд (включая товарищеские матчи)

Восемь из десяти последних матчей «Зюлте-Варегем» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Сент-Трюйден» выиграл только два домашних матча из последних десяти с «Зюлте-Варегем»

Прогноз

«Зюлте-Варегем» имеет хорошую статистику против «Сент-Трюйдена» и четкую цель на сезон. Предполагаем, что гости смогут оказать достойное сопротивление сопернику, а возможно и одержать победу. Предлагаем сделать ставку Х2 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Остенде» в матче с «Гентом».