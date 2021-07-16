«Сепси» — «Академика Клинчени». Прогноз на матч румынской Лиги 1 (16.07.2021)

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вчера, 13:21

В стартовом туре чемпионата Румынии нас ждет игра «Сепси» и «Академика Клинчени».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 5.75 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.7, а взять победу хозяев можно по 1.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.11. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сепси» проходил подготовку к сезону на сборах, где имел возможность провести товарищеские матчи с довольно крепкими соперниками, среди которых была «Виктория Пльзень» (1:1) и российские «Уфа» (3:1) и «Краснодар» (2:1). Судя по матчам, команда неплохо готова к чемпионату.

«Академика Клинчени» также проводила товарищеские встречи, их было всего две. В первой смогли одержать победу над «Чиндией Тырговиште» (1:0), а во второй не смогли ничего сделать с украинским «Ингульцом», проиграв (0:1). Коллектив будет стараться в первом туре показать свой футбол и добыть положительный результат.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Сепси» составляет шесть поединков

• Три последних матча «Академика Клинчени» завершились результатом ТМ 2.5

• Шесть из семи последних очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»

• «Сепси» пропускает мяч в свои ворота в трех играх кряду

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сепси» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.