«Сепси» — «Академика Клинчени». Прогноз на матч румынской Лиги 1 (16.07.2021)

В стартовом туре чемпионата Румынии нас ждет игра «Сепси» и «Академика Клинчени».
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2 : 0
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 5.75 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.7, а взять победу хозяев можно по 1.65.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.11. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Сепси» проходил подготовку к сезону на сборах, где имел возможность провести товарищеские матчи с довольно крепкими соперниками, среди которых была «Виктория Пльзень» (1:1) и российские «Уфа» (3:1) и «Краснодар» (2:1). Судя по матчам, команда неплохо готова к чемпионату.
«Академика Клинчени» также проводила товарищеские встречи, их было всего две. В первой смогли одержать победу над «Чиндией Тырговиште» (1:0), а во второй не смогли ничего сделать с украинским «Ингульцом», проиграв (0:1). Коллектив будет стараться в первом туре показать свой футбол и добыть положительный результат.
Информация для ставок
• Беспроигрышная серия «Сепси» составляет шесть поединков
• Три последних матча «Академика Клинчени» завершились результатом ТМ 2.5
• Шесть из семи последних очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»
• «Сепси» пропускает мяч в свои ворота в трех играх кряду
Прогноз
Сделать ставку на победу «Сепси» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.