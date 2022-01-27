«Серен Юнайтед» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (29.01.2022)

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вчера, 11:42

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Серен Юнайтед» Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.55. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.4.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Эйпен» находится в кризисной ситуации и смог набрать всего одно очков пяти последних турах чемпионата Бельгии. Клуб занимает 14 место с набранными 26 очками и если не улучшит результаты в следующих матчах, то вскоре может попасть в зону вылета, где идет совершенно другая борьба за сохранение прописки. В прошлом туре «Эйпен» проиграл на своем поле «Стандарду» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1).

«Серен Юнайтед» выиграл очень важный матч в прошлом туре и прервал серию поражений, которая длилась несколько матчей подряд. Тем не менее, клуб не покинул зону вылета и находится на 17 месте, набрав 22 очка. Теперь отрыв от ближайшего соперника составляет всего два пункта и в случае победы в следующих турах, коллектив может подняться вверх на несколько позиций. Два последних матча завершились победой «Беерсхот-Вилрийк» (2:1), а ранее проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (1:3).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Эйпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эйпен» выиграл три из четырех последних матчей с «Серен Юнайтед»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не могут похвалиться хорошими результатами в чемпионате и попытаются зацепиться за очки в этом поединке. Предполагаем, что клубы обменяются забитыми голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.