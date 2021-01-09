«Серкль Брюгге» — «Эйпен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.01.2021)

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09 января 2021, 10:46

«Серкль Брюгге» принимает «Эйпен» в рамках очередного тура в чемпионате Бельгии. Удастся ли хозяевам одержать столь важную для себя победу?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити не может определиться с фаворитом. Победа «Серкль Брюгге» находится на отметке 2,52, ничья доступна за 3,50, а триумф команды гостей можно взять за 2,72.

Тотал в этой игре 2,5 мяча. Больше представлен коэффициентом 1,91, а меньше 1,99.

Форма команд

«Серкль Брюгге» проиграл шесть последних поединков кряду. С такой игрой команда рискует отправиться в дивизион ниже классом. На текущий момент клуб расположился на 17-й позиции. Отставание от спасительной 16-й позиции составляет одно очко. Нужно сказать о том, что «Серкль Брюгге» является единственной бескомпромиссной командой в чемпионате Бельгии, которая еще не играла вничью.

«Эйпен» проиграл три последних поединка. У команды дела не лучше, чем у ближайшего оппонента, но крайне важно попробовать стабилизировать свою игру, так как в противном случае будет действительно сложно избежать борьбы за выживание. На текущий момент клуб идет на 15-й позиции с отрывом от зоны вылета в два очка.

Информация для ставок

• «Серкль Брюгге» уступил в пяти последних домашних поединках

• «Эйпен» проиграл в гостях только два из 10 последних матчей

• «Серкль Брюгге» забивает в восьми из 10 последних домашних матчей

• В пяти из шести последних междусобойчиков – пять побед на счету «Эйпена»

Прогноз

По нашему мнению, хозяева за счет своей игры в атаке сумеют выжать максимум из своего ближайшего противостояния с «Эйпеном», который действует более прагматично и опирается на надежную игру в обороне. Наша ставка – победа «Серкль Брюгге» за 2,52 в букмекерской конторе Бетсити.