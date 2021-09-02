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Северная Македония — Армения. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

вчера, 01:04

Четвертый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Армении сыграет на выезде с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.574.89
Фонбет Live! 17.00 1.04 47.00
Мелбет 1.76 3.43 5.80
1XBET 1.82 3.90 4.62
BetBoom 1.78 3.70 5.00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.96. Поверить в успех Армении можно за 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2 коэффициент гораздо больше и достигает 2.18.

Форма команд

Сборная Армении отлично начала отбор на ЧМ-2022 и на данный момент единолично лидирует в своей группе. Команда обладает хорошей сыгранностью и пытается реализовать каждый момент у ворот соперника. Победа в предстоящем матче еще больше укрепит позиции сборной в своей группе, поэтому коллектив приложит все усилия для хорошего результата. Последние две игры Армении закончились поражением от Швеции (1:3) и ничейным результатом с Хорватией (1:1) в товарищеских матчах.

Северная Македония побывала на Евро-2020 и местами показывала достойный футбол, однако проиграла все матчи в группе. Сейчас коллектив борется за выход на ЧМ-2022, однако кроме Германии есть еще несколько достойных сборных, поэтому болельщиков ждет интересная развязка в конце групповой стадии. В прошлом матче Северная Македония проиграла Нидерландам (0:3), а несколькими днями ранее уступила сборной Украины (1:2).

Информация для ставок

  • Армения выиграла шесть из десяти последних матчей, а Северная Македония одержала четыре победы
  • Северная Македония выиграла три из пяти домашних матчей с Арменией
  • Семь из восьми последних матчей Северной Македонии закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три последних матча Армении закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Армения успешно стартовала, команда попытается продлить свою серию без поражений в квалификации. Предполагаем, что гости смогут сдержать атакующий потенциал Северной Македонии и не проиграют на выезде. Сделать ставку на Х2 Армении можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Если хотите рискнуть и верите в фантастику, букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на победу Лихтенштейна или ничью в матче с Германией.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.65 1.71 2.20
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.06 10.40
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sv_1969
sv_1969 ответ Hamlet Denmark (раскрыть)
вчера в 21:55
    Hamlet Denmark
    Hamlet Denmark ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Хозяева проиграют. Это их судьба....
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 06:03
    Хозяева не проиграют
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