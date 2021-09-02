Северная Македония — Армения. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

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вчера, 01:04

Четвертый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Армении сыграет на выезде с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.96. Поверить в успех Армении можно за 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2 коэффициент гораздо больше и достигает 2.18.

Форма команд

Сборная Армении отлично начала отбор на ЧМ -2022 и на данный момент единолично лидирует в своей группе. Команда обладает хорошей сыгранностью и пытается реализовать каждый момент у ворот соперника. Победа в предстоящем матче еще больше укрепит позиции сборной в своей группе, поэтому коллектив приложит все усилия для хорошего результата. Последние две игры Армении закончились поражением от Швеции (1:3) и ничейным результатом с Хорватией (1:1) в товарищеских матчах.

Северная Македония побывала на Евро-2020 и местами показывала достойный футбол, однако проиграла все матчи в группе. Сейчас коллектив борется за выход на ЧМ -2022, однако кроме Германии есть еще несколько достойных сборных, поэтому болельщиков ждет интересная развязка в конце групповой стадии. В прошлом матче Северная Македония проиграла Нидерландам (0:3), а несколькими днями ранее уступила сборной Украины (1:2).

Информация для ставок

Армения выиграла шесть из десяти последних матчей, а Северная Македония одержала четыре победы

Северная Македония выиграла три из пяти домашних матчей с Арменией

Семь из восьми последних матчей Северной Македонии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча Армении закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Армения успешно стартовала, команда попытается продлить свою серию без поражений в квалификации. Предполагаем, что гости смогут сдержать атакующий потенциал Северной Македонии и не проиграют на выезде. Сделать ставку на Х2 Армении можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Если хотите рискнуть и верите в фантастику, букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на победу Лихтенштейна или ничью в матче с Германией.