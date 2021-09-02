Северная Македония — Армения. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

Четвертый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Армении сыграет на выезде с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.96. Поверить в успех Армении можно за 4.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2 коэффициент гораздо больше и достигает 2.18.
Форма команд
Сборная Армении отлично начала отбор на ЧМ-2022 и на данный момент единолично лидирует в своей группе. Команда обладает хорошей сыгранностью и пытается реализовать каждый момент у ворот соперника. Победа в предстоящем матче еще больше укрепит позиции сборной в своей группе, поэтому коллектив приложит все усилия для хорошего результата. Последние две игры Армении закончились поражением от Швеции (1:3) и ничейным результатом с Хорватией (1:1) в товарищеских матчах.
Северная Македония побывала на Евро-2020 и местами показывала достойный футбол, однако проиграла все матчи в группе. Сейчас коллектив борется за выход на ЧМ-2022, однако кроме Германии есть еще несколько достойных сборных, поэтому болельщиков ждет интересная развязка в конце групповой стадии. В прошлом матче Северная Македония проиграла Нидерландам (0:3), а несколькими днями ранее уступила сборной Украины (1:2).
Информация для ставок
- Армения выиграла шесть из десяти последних матчей, а Северная Македония одержала четыре победы
- Северная Македония выиграла три из пяти домашних матчей с Арменией
- Семь из восьми последних матчей Северной Македонии закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча Армении закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Армения успешно стартовала, команда попытается продлить свою серию без поражений в квалификации. Предполагаем, что гости смогут сдержать атакующий потенциал Северной Македонии и не проиграют на выезде. Сделать ставку на Х2 Армении можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.
Если хотите рискнуть и верите в фантастику, букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на победу Лихтенштейна или ничью в матче с Германией.