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Северная Македония – Словения: прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

вчера, 14:01
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Первого июня состоится товарищеский матч между Северной Македонией и Словенией. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.253.22
Лига Ставок 2.35 3.25 3.25
Фонбет 2.30 3.25 3.20
Мелбет 2.32 3.22 3.20
1XBET 2.32 3.22 3.20
BetBoom 2.26 3.20 3.20

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. Ставки на победу Северной Македонии БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.38, ничья – 3.20, а гостевой успех Словении оценивается в 3.096.

Аналитики БК склоняются к тому, что команды сыграют надежно в защите. Поставить на ТМ(2,5) голов предлагается по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Северная Македония неплохо начала мартовский отбор к ЧМ. В стартовом туре квалификации «красно-желтые» с боем уступили в гостях Румынии (2:3), но затем смогли взять шесть очков. Если домашняя победа над Лихтенштейном (5:0) никого не удивила, то гостевая виктория над Германией (2:1) стала настоящей неожиданностью.

Словения менее успешно выступила в первых турах отборочной кампании к ЧМ-2022. Словенцы сначала обыграли дома Хорватию (1:0), но развить этот успех не сумели. После этой виктории последовали поражения от России (1:2) и Кипра (0:1) на выезде.

В 2019 году соперники участвовали в одной группе отбора к Евро-2020. Первый матч в Словении завершился вничью 1:1, а в ответной игре команда Северной Македонии добилась домашней победы со счетом 2:1.

Информация для ставок

• В 3 из 4 очных встреч соперников забивали обе команды
• Северная Македония не проигрывала в 8 прошлых матчах на своем поле – шесть побед и одна ничья
• Словения не побеждала в 3 предыдущих гостевых играх – одна ничья и два поражения

Прогноз

У Северной Македонии есть свежий опыт удачных выступлений против предстоящего соперника. Команда Словении неважно провела последние матчи в гостях, а македонцы на своем поле давно не уступали. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу Северной Македонии с форой (0) по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.73 1.61 2.31
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.27
Мелбет 1.64 2.36
1XBET 1.64 2.36
BetBoom 2.12 1.66 1.60 2.23 1.29 3.30
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:59
Словения должна побеждать
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