Северная Македония – Словения: прогноз на товарищеский матч (01.06.2021)

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вчера, 14:01

Первого июня состоится товарищеский матч между Северной Македонией и Словенией. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. Ставки на победу Северной Македонии БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.38, ничья – 3.20, а гостевой успех Словении оценивается в 3.096.

Аналитики БК склоняются к тому, что команды сыграют надежно в защите. Поставить на ТМ(2,5) голов предлагается по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

Северная Македония неплохо начала мартовский отбор к ЧМ . В стартовом туре квалификации «красно-желтые» с боем уступили в гостях Румынии (2:3), но затем смогли взять шесть очков. Если домашняя победа над Лихтенштейном (5:0) никого не удивила, то гостевая виктория над Германией (2:1) стала настоящей неожиданностью.

Словения менее успешно выступила в первых турах отборочной кампании к ЧМ -2022. Словенцы сначала обыграли дома Хорватию (1:0), но развить этот успех не сумели. После этой виктории последовали поражения от России (1:2) и Кипра (0:1) на выезде.

В 2019 году соперники участвовали в одной группе отбора к Евро-2020. Первый матч в Словении завершился вничью 1:1, а в ответной игре команда Северной Македонии добилась домашней победы со счетом 2:1.

Информация для ставок

• В 3 из 4 очных встреч соперников забивали обе команды

• Северная Македония не проигрывала в 8 прошлых матчах на своем поле – шесть побед и одна ничья

• Словения не побеждала в 3 предыдущих гостевых играх – одна ничья и два поражения

Прогноз

У Северной Македонии есть свежий опыт удачных выступлений против предстоящего соперника. Команда Словении неважно провела последние матчи в гостях, а македонцы на своем поле давно не уступали. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу Северной Македонии с форой (0) по коэффициенту 1.72.