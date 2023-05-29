«Севилья» — «Рома». Прогноз на финальный матч Лиги Европы (31.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение испанскому клубу. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.75. Ничейный результат котируется по 2.95, а победа римлян принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.
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завтра, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
«Севилья» в очередной раз пробилась в финал Лиги Европы, а финалы этого турнира она еще не проигрывала. У клуба был сложный сезон в Ла Лиге, и победа в турнире может дать возможность сыграть в следующем году в Лиге чемпионов. Поединок с «Ромой» большое количество экспертов считают достаточно равным, поэтому противостояние будет крайне интересное. Два последних матча «Севильи» завершились домашним поражением от «Реала» Мадрид (1:2) и ничьей с «Эльче» (1:1).
«Рома» пробилась во второй еврокубковый финал подряд, но в прошлом году римский клуб одержал победу в Лиге Конференций. Теперь подопечные Жозе Моуриньо попытаются сломать приятную тенденцию побед в Лиге Европы для «Севильи» и имеют большие шансы это сделать. К тому же для римлян кубок Лиги Европы также важен с точки зрения путевки в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Рома» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:2), а ранее поделила очки с «Салернитаной» (2:2).
Информация для ставок
- «Севилья» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Рома» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд
- «Севилья» одержала две победы в четырех последних матчей с «Ромой» при одном поражении
Прогноз
Обе команды не слишком стабильны в этом сезоне в чемпионатах, но очень успешны в еврокубках. Предлагаем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Существует большая вероятность, что клубам не хватит основного времени, чтобы определить победителя.
Или при ничейном исходе тянуть до 11 метров. ТМ 2.5
Или при ничейном исходе тянуть до 11 метров. ТМ 2.5