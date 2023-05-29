«Севилья» — «Рома». Прогноз на финальный матч Лиги Европы (31.05.2023)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение испанскому клубу. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.75. Ничейный результат котируется по 2.95, а победа римлян принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Севилья» в очередной раз пробилась в финал Лиги Европы, а финалы этого турнира она еще не проигрывала. У клуба был сложный сезон в Ла Лиге, и победа в турнире может дать возможность сыграть в следующем году в Лиге чемпионов. Поединок с «Ромой» большое количество экспертов считают достаточно равным, поэтому противостояние будет крайне интересное. Два последних матча «Севильи» завершились домашним поражением от «Реала» Мадрид (1:2) и ничьей с «Эльче» (1:1).

«Рома» пробилась во второй еврокубковый финал подряд, но в прошлом году римский клуб одержал победу в Лиге Конференций. Теперь подопечные Жозе Моуриньо попытаются сломать приятную тенденцию побед в Лиге Европы для «Севильи» и имеют большие шансы это сделать. К тому же для римлян кубок Лиги Европы также важен с точки зрения путевки в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Рома» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:2), а ранее поделила очки с «Салернитаной» (2:2).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Рома» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

«Севилья» одержала две победы в четырех последних матчей с «Ромой» при одном поражении

Прогноз

Обе команды не слишком стабильны в этом сезоне в чемпионатах, но очень успешны в еврокубках. Предлагаем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Существует большая вероятность, что клубам не хватит основного времени, чтобы определить победителя.