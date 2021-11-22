«Севилья» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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22 ноября 2021, 16:49

23 ноября 2021 года «Севилья» примет «Вольфсбург» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу испанцев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.80.

Форма команд

В этом сезоне «Севилья» расположилась на последней строчке в группе G. Команда из Испании смогла набрать всего три балла. В активе испанцев ни одной победы, три ничьих и одно поражение. «Севилья» забила три гола и пропустила четыре мяча.

Немцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице, у них пять баллов в активе. Команда выиграла один матч, дважды играла вничью и проиграла всего в одной игре. У «Вольфсбурга» четыре забитых и пять пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Вольфсбург» выиграл три матча из последних пяти

● «Севилья» выиграла два матча из последних пяти

● «Вольфсбург» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Вольфсбурга“» по коэффициенту 2.10.