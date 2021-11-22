«Севилья» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

23 ноября 2021 года «Севилья» примет «Вольфсбург» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.
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2 : 0
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу испанцев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.80.
Форма команд
В этом сезоне «Севилья» расположилась на последней строчке в группе G. Команда из Испании смогла набрать всего три балла. В активе испанцев ни одной победы, три ничьих и одно поражение. «Севилья» забила три гола и пропустила четыре мяча.
Немцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице, у них пять баллов в активе. Команда выиграла один матч, дважды играла вничью и проиграла всего в одной игре. У «Вольфсбурга» четыре забитых и пять пропущенных мячей.
Информация для ставок
● «Вольфсбург» выиграл три матча из последних пяти
● «Севилья» выиграла два матча из последних пяти
● «Вольфсбург» забил четыре мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Вольфсбурга“» по коэффициенту 2.10.