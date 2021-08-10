«Шахтёр» (Донецк) — «Генк». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Шахтёра» из Донецка и «Генка». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Шахтёра» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 4.16, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.
Форма команд
«Шахтёр» в первом поединке квалификации выглядел не очень убедительно, хотя многие предсказывали легкую победу донецкого клуба. Волевая гостевая победа (2:1) дает неплохие шансы перед ответным поединком, теперь на домашнем поле горнякам необходимо просто закрепить результат первого поединка.
«Генк» смог удивить гостей, но удержать победу не получилось (1:2). Теперь предстоит выезд на Украину, где зацепиться за путевку в следующий квалификационный раунд будет очень и очень сложно.
Информация для ставок
• «Шахтёр» проиграл один раз в последних семи поединках
• Последние девять игр с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»
• «Шахтёр» последние пять встреч завершил результатом ТБ 2.5
• Забивная серия «Генка» насчитывает 31 матч
Прогноз
Нас ждет игра команд, которые любят атаковать, создавать опасные моменты у чужих ворот и забивать голы. «Шахтёр» команда более мастеровитая. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.
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