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«Шахтёр» (Донецк) — «Генк». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

10 августа 2021, 11:50

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Шахтёра» из Донецка и «Генка». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Лига чемпионов 2021/2022
Шахтёр
Генк
2 : 1
завершен
10 августа 2021, 20:30
вторник
2 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.733.80
Мелбет 1.97 3.79 3.85
1XBET 2.00 3.88 3.46
BetBoom 2.01 3.87 3.47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Шахтёра» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 4.16, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.

Форма команд

«Шахтёр» в первом поединке квалификации выглядел не очень убедительно, хотя многие предсказывали легкую победу донецкого клуба. Волевая гостевая победа (2:1) дает неплохие шансы перед ответным поединком, теперь на домашнем поле горнякам необходимо просто закрепить результат первого поединка.

«Генк» смог удивить гостей, но удержать победу не получилось (1:2). Теперь предстоит выезд на Украину, где зацепиться за путевку в следующий квалификационный раунд будет очень и очень сложно.

Информация для ставок

• «Шахтёр» проиграл один раз в последних семи поединках
• Последние девять игр с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»
• «Шахтёр» последние пять встреч завершил результатом ТБ 2.5
• Забивная серия «Генка» насчитывает 31 матч

Прогноз

Нас ждет игра команд, которые любят атаковать, создавать опасные моменты у чужих ворот и забивать голы. «Шахтёр» команда более мастеровитая. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.60 1.88 1.96
Мелбет 2.55 1.54
1XBET 1.25 4.18
BetBoom 4.37 1.21 2.52 1.52 1.97 1.82
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uy834wjfj625
uy834wjfj625
10 августа в 12:07
Футбольный клуб Шахтёр (Донецк) одержит победу.
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