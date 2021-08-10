«Шахтёр» (Донецк) — «Генк». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 11:50

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Шахтёра» из Донецка и «Генка». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Шахтёра» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 4.16, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.

Форма команд

«Шахтёр» в первом поединке квалификации выглядел не очень убедительно, хотя многие предсказывали легкую победу донецкого клуба. Волевая гостевая победа (2:1) дает неплохие шансы перед ответным поединком, теперь на домашнем поле горнякам необходимо просто закрепить результат первого поединка.

«Генк» смог удивить гостей, но удержать победу не получилось (1:2). Теперь предстоит выезд на Украину, где зацепиться за путевку в следующий квалификационный раунд будет очень и очень сложно.

Информация для ставок

• «Шахтёр» проиграл один раз в последних семи поединках

• Последние девять игр с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»

• «Шахтёр» последние пять встреч завершил результатом ТБ 2.5

• Забивная серия «Генка» насчитывает 31 матч

Прогноз

Нас ждет игра команд, которые любят атаковать, создавать опасные моменты у чужих ворот и забивать голы. «Шахтёр» команда более мастеровитая. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

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