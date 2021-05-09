«Шахтёр» — «Ингулец». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 14:15

В 26-м туре чемпионата Украины вице-чемпион страны «Шахтёр» сыграет с футбольным клубом «Ингулец». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Шахтёр» является явным фаворитом встречи. Поставить на победу «горняков» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.2. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 15. Ничью можно выбрать за 7.5.

На тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.62. Низовой исход матча стоит 2.34. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Шахтёр» провалил весеннюю часть чемпионата, практически без борьбы отдав чемпионство своему злейшему врагу — «Динамо». После потери статуса чемпиона команда сконцентрировалась на завоевании серебряных медалей и своей цели достигла, оформив победу над «Минаем» (4:0). Теперь же время дать поиграть молодым игрокам дубля и на мажорной ноте просто завершить чемпионат.

«Ингулец» решил свою главную задачу на сезон – сохранение прописки в Премьер-Лиге, чему очень поспособствовала победа над «Львовом» (1:0) и уверенная победа на выезде над прямым конкурентом «Олимпиком» (3:0). В этом матче клуб из Петрово постарается не упасть в грязь лицом и дать бой титулованному сопернику.

Информация для ставок

«Ингулец» проиграл три из четырех последних выездных матчей в чемпионате

«Шахтёр» проиграл четыре из восьми последних игр в турнире

«Шахтёр» забивает минимум один гол в шести из восьми последних домашних игр

Прогноз

Команды не обременены задачами на этот матч и могут позволить себе сыграть красиво, забивая много голов. Сделать ставку на ТБ 2,5 можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Минай» — «Ворскла».