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«Шарлеруа» — «Вестерло». Прогноз на матч Кубка Бельгии (03.02.2021)

вчера, 15:41

3 февраля «Шарлеруа» на своем поле принимает «Вестерло» в рамках Кубка Бельгии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.53 4.24 5.55

Ставки букмекеров

«Шарлеруа» выглядит очевидным фаворитом поединка, на победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 1.36. Победу «Вестерло» оценили в 7.60, а ничейный исход в 4.80. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, коэффициент на это составляет 1.83.

Форма команд

«Шарлеруа» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 37 пунктов. Это неплохой сезон для клуба, но в последнее время команда демонстрирует не самый выдающийся футбол. 30 января «Шарлеруа» прервал неприятную серию из поражений, выиграв у «Кортрейка» со счетом 3:1.

«Вестерло» занимает вторую строчку в таблице одного из низших дивизионов Бельгии. У команды 30 очков. Свой последний матч «Вестерло» сыграл 31 января и выиграл его со счетом 2:0.

Информация для ставок

● «Вестерло» проиграл лишь раз в последних пяти матчах

● «Шарлеруа» выиграл один матч из последних пяти

● «Вестерло» — одна из наименее пропускающих команд сезона в своей лиге, у клуба 19 пропущенных мячей

Прогноз

В поединке «Шарлеруа» против «Вестерло» можно поставить на то, что оба клуба забьют во втором тайме с коэффициентом 3.10. Еще одна актуальная ставка — победа «Шарлеруа» хотя бы в одном из таймов — 1.18.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Херманштадт» — «Газ Метан».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.53 4.24 5.55
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shlomo
shlomo
вчера в 15:49
Не предсказуемо, но думаю, что Вестерло может выиграть...
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