«Шеффилд Уэнсдей» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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вчера, 14:17

«Шеффилд Уэнсдэй» играет против «Кардиффа» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться идеальной формой и невероятными результатами, но этот матч стоит посмотреть. Вторая по силе лига Англии не уступает первой по интриге и уровню матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Кардифф» — фаворит этого противостояния. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу «Шеффилда» по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» — один из аутсайдеров нынешнего сезона. Команда расположилась на 23-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 32 балла. В активе этого клуба десять побед, восемь ничьих и 20 поражений. Клуб забил 28 мячей и пропустил 48 голов. «Шеффилд» входит в топ команд, которые больше всего пропустили в этом сезоне. Клуб в последних матчах играет не лучшим образом и регулярно теряет очки, также у команды практически нет никаких шансов на то, чтобы выбраться из подвала таблицы.

«Кардифф» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 58 баллов и находится на восьмой строчке в таблице. Команда все еще может попасть в топ-6 и побороться в стыках за выход в АПЛ , но верится в это с большим трудом. У «Кардиффа» 16 побед, десять ничьих и 13 поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 38 голов. В последних матчах, как и в случае с «Шеффилдом», у этого клуба не все так хорошо. Команда регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Кардифф» выиграл всего один матч из последних пяти

«Шеффилд» проиграл в трех матчах из последних пяти

У «Кардиффа» всего два забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Кардифф Сити» по коэффициенту 1.33.