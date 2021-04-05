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«Шеффилд Уэнсдей» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

вчера, 14:17

«Шеффилд Уэнсдэй» играет против «Кардиффа» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться идеальной формой и невероятными результатами, но этот матч стоит посмотреть. Вторая по силе лига Англии не уступает первой по интриге и уровню матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.433.162.38
Фонбет Live! 1.02 22.00 100.00

Ставки букмекеров

«Кардифф» — фаворит этого противостояния. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу «Шеффилда» по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» — один из аутсайдеров нынешнего сезона. Команда расположилась на 23-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 32 балла. В активе этого клуба десять побед, восемь ничьих и 20 поражений. Клуб забил 28 мячей и пропустил 48 голов. «Шеффилд» входит в топ команд, которые больше всего пропустили в этом сезоне. Клуб в последних матчах играет не лучшим образом и регулярно теряет очки, также у команды практически нет никаких шансов на то, чтобы выбраться из подвала таблицы.

«Кардифф» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 58 баллов и находится на восьмой строчке в таблице. Команда все еще может попасть в топ-6 и побороться в стыках за выход в АПЛ, но верится в это с большим трудом. У «Кардиффа» 16 побед, десять ничьих и 13 поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 38 голов. В последних матчах, как и в случае с «Шеффилдом», у этого клуба не все так хорошо. Команда регулярно теряет очки.

Информация для ставок

  • «Кардифф» выиграл всего один матч из последних пяти
  • «Шеффилд» проиграл в трех матчах из последних пяти
  • У «Кардиффа» всего два забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Кардифф Сити» по коэффициенту 1.33.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.63 2.39
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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:34
Гости не проиграют
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