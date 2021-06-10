«Шемрок Роверс» – «Финн Харпс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (11.06.2021)

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сегодня, 03:17

«Шемрок Роверс» сыграет против «Финн Харпс» в рамках 15-го тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Шемрок Роверс» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.9. Победа «Финн Харпс» оценивается в 10.5.

Форма команд

«Шемрок Роверс» находится на второй строчке в турнирной таблице с 30 набранными баллами. Команда выиграла 9 поединков, 3 раза сыграла вничью и проиграла в 2 матчах. На счету клуба 21 забитый мяч и 10 пропущенных голов в нынешнем сезоне. «Шемрок Роверс» находится не в лучшей форме. Пока единственные поражения в чемпионате команда потерпела в 2 из 3 последних матчей.

«Финн Харпс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда выиграла 5 матчей, 3 раза сыграла вничью и проиграла в 6 поединках. В этом сезоне гости предстоящего матча забили 12 голов и пропустили 18 мячей. «Финн Харпс» с большим трудом набирает очки и мало забивает.

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» забил пять голов в пяти последних матчах

«Финн Харпс» выиграл один матч из последних пяти

«Шемрок Роверс» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.8.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в матче Эстония — Латвия.