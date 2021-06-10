«Шемрок Роверс» – «Финн Харпс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (11.06.2021)

«Шемрок Роверс» сыграет против «Финн Харпс» в рамках 15-го тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Шемрок Роверс» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.9. Победа «Финн Харпс» оценивается в 10.5.
Форма команд
«Шемрок Роверс» находится на второй строчке в турнирной таблице с 30 набранными баллами. Команда выиграла 9 поединков, 3 раза сыграла вничью и проиграла в 2 матчах. На счету клуба 21 забитый мяч и 10 пропущенных голов в нынешнем сезоне. «Шемрок Роверс» находится не в лучшей форме. Пока единственные поражения в чемпионате команда потерпела в 2 из 3 последних матчей.
«Финн Харпс» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда выиграла 5 матчей, 3 раза сыграла вничью и проиграла в 6 поединках. В этом сезоне гости предстоящего матча забили 12 голов и пропустили 18 мячей. «Финн Харпс» с большим трудом набирает очки и мало забивает.
Информация для ставок
- «Шемрок Роверс» забил пять голов в пяти последних матчах
- «Финн Харпс» выиграл один матч из последних пяти
- «Шемрок Роверс» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.8.
Ранее букмекеры предложили поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в матче Эстония — Латвия.