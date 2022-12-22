«Мазервелл» — «Килмарнок». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (23.12.2022)

Ставки букмекеров
Поставить на победу «Мазервелла» можно по коэффициенту 2.00, что делает хозяев умеренным фаворитом этой встречи. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Килмарнока» оценивается в 3.60.
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сегодня, 22:45
При этом аналитики БК Лига Ставок склоняются к тому, что «Мазервелл» и «Килмарнок» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.03.
Форма команд
«Мазервелл» находится на девятом месте чемпионата Шотландии. В 16 сыгранных матчах команда зафиксировала девять поражений, пять раз победила, и дважды сыграла вничью. Забито голов – 20, а пропущено 22 мяча.
Выделим, что в последней игре лиги футболисты «Мазервелла» разделили очки с «Сент-Джонстоном» (1:1) в гостях, а перед этим клуб поочередно проиграл «Селтику» (1:2) и «Хартс» (2:3).
«Килмарнок» занимает предпоследнее место рейтинга, накопив всего 15 баллов за 17 сыгранных встреч. Команда проиграла 10 поединков в лиге, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. Соотношение забитых и пропущенных голов катастрофическое – 13 против 30.
Отметим, что после домашней победы над «Хибернианом» (1:0) футболисты «Килмарнока» безуспешно сыграли на поле «Хартс» (1:3).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Мазервелла»
- «Мазервелл» проиграл в 5 последних матчах на своем поле
- «Килмарнок» забил всего два гола в 5 прошлых гостевых поединках лиги
Прогноз
От матча «Мазервелл» — «Килмарнок» мы не ожидаем результативного исхода – обе команды уныло играют в атаке. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гол по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.