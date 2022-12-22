Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШотландия. Премьер-лига 2022/2023

«Мазервелл» — «Килмарнок». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (23.12.2022)

вчера, 12:43
Мазервелл

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Мазервелла» можно по коэффициенту 2.00, что делает хозяев умеренным фаворитом этой встречи. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Килмарнока» оценивается в 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.513.92
1XBET 1.97 3.48 3.80

При этом аналитики БК Лига Ставок склоняются к тому, что «Мазервелл» и «Килмарнок» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Мазервелл» находится на девятом месте чемпионата Шотландии. В 16 сыгранных матчах команда зафиксировала девять поражений, пять раз победила, и дважды сыграла вничью. Забито голов – 20, а пропущено 22 мяча.

Выделим, что в последней игре лиги футболисты «Мазервелла» разделили очки с «Сент-Джонстоном» (1:1) в гостях, а перед этим клуб поочередно проиграл «Селтику» (1:2) и «Хартс» (2:3).

«Килмарнок» занимает предпоследнее место рейтинга, накопив всего 15 баллов за 17 сыгранных встреч. Команда проиграла 10 поединков в лиге, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. Соотношение забитых и пропущенных голов катастрофическое – 13 против 30.

Отметим, что после домашней победы над «Хибернианом» (1:0) футболисты «Килмарнока» безуспешно сыграли на поле «Хартс» (1:3).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Мазервелла»
  • «Мазервелл» проиграл в 5 последних матчах на своем поле
  • «Килмарнок» забил всего два гола в 5 прошлых гостевых поединках лиги

Прогноз

От матча «Мазервелл» — «Килмарнок» мы не ожидаем результативного исхода – обе команды уныло играют в атаке. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гол по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.76 2.14
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Mher Door
Mher Door
вчера в 12:53
Будет боевая ничья.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 