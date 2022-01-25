«Рейнджерс» — «Ливингстон». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (26.01.2022)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

С определением явного фаворита в этом поединке у букмекеров проблем не возникло, поэтому коэффициент на победу «Рейнджерса» с форой (-1.5) составляет 1.57. Загрузить на неожиданную победу «Ливингстона» можно по коэффициенту 16 в букмекерской конторе Фонбет, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Существует небольшая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.67.

Форма команд

«Рейнджерс» на данном этапе сезона удерживает первое место и на четыре очка опережает ближайшего преследователя «Селтик». Команда имеет в копилке 52 очка и в последних турах взяла четыре очка в играх с «Абердином» (1:1), а также с «Сент-Мирреном» (2:0). Также коллектив сыграл в 1/16 финала кубка и без проблем преодолел «Стерлинг» (4:0).

«Ливингстон» прошел в кубке «Росс Каунти» обыграв его на своем поле с минимальным счетом (1:0). Команда также набирала очки и в чемпионате, в последнем туре без проблем обыграла «Данди» (2:0). После 21 матча клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за топ-6.

Информация для ставок

«Рейнджерс» не проигрывает 11 игр кряду

«Ливингстон» выиграл один из пяти последних матчей

Шесть минувших очных поединков завершились победой «Рейнджерса»

Семь из восьми последних встреч «Ливингстона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Рейнджерс» команда более квалифицированная и на фоне «Ливингстона» должна выглядеть более предпочтительно. Скорее всего, хозяева создадут больше голевых моментов, забьют необходимое количество голов и увезут домой три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Рейнджерса» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.