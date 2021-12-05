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«Штутгарт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2021)

сегодня, 13:04

В 14 туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет одна из команд, приближенных к зоне вылета – «Герта». Поединок обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.393.36
Фонбет 2.30 3.30 3.20
Мелбет 2.33 3.40 3.40
1XBET 2.33 3.40 3.40
BetBoom 2.29 3.28 3.43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Герта» неубедительно выступает в последних матчах и не может одержать победу уже в четырех поединках подряд. Команда занимает только 14 место с 14 очками, что не удовлетворяет руководство и болельщиков, которые ждут от своего любимого клуба более уверенной игры. Команда пропустила 27 мячей, что является вторым снизу результатом Бундеслиги. В прошлой игре «Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее проиграла на выезде «Унион Берлин» (0:2).

«Штутгарт» имеет подобные проблемы, как и у нынешнего оппонента, а в турнирной таблице находится ровно на одну позицию ниже с 13 очками. У клуба не получается составить конкуренцию более сильным командам и главной его задачей остается сохранение места в Бундеслиге. В последних двух матчах чемпионата Германии «Штутгарт» выиграл на своем поле у «Майнца» (2:1), а ранее уступил «Боруссии» Д (1:2).

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла пять из восьми последних матчей на выезде в чемпионате Германии
  • «Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
  • «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с клубом из Берлина

Прогноз

Клубы не радуют болельщиков своими результатами и в предстоящем поединке у них есть шанс немного исправить ситуацию, одержав важную победу. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется немного сильнее за счет фактора домашнего стадиона и наберет три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.46 1.93 1.97 1.54 2.62
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:14
Тб 2,5 на двоих наиграют
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