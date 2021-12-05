«Штутгарт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2021)

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сегодня, 13:04

В 14 туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет одна из команд, приближенных к зоне вылета – «Герта». Поединок обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Герта» неубедительно выступает в последних матчах и не может одержать победу уже в четырех поединках подряд. Команда занимает только 14 место с 14 очками, что не удовлетворяет руководство и болельщиков, которые ждут от своего любимого клуба более уверенной игры. Команда пропустила 27 мячей, что является вторым снизу результатом Бундеслиги. В прошлой игре «Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее проиграла на выезде «Унион Берлин» (0:2).

«Штутгарт» имеет подобные проблемы, как и у нынешнего оппонента, а в турнирной таблице находится ровно на одну позицию ниже с 13 очками. У клуба не получается составить конкуренцию более сильным командам и главной его задачей остается сохранение места в Бундеслиге. В последних двух матчах чемпионата Германии «Штутгарт» выиграл на своем поле у «Майнца» (2:1), а ранее уступил «Боруссии» Д (1:2).

Информация для ставок

«Герта» проиграла пять из восьми последних матчей на выезде в чемпионате Германии

«Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с клубом из Берлина

Прогноз

Клубы не радуют болельщиков своими результатами и в предстоящем поединке у них есть шанс немного исправить ситуацию, одержав важную победу. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется немного сильнее за счет фактора домашнего стадиона и наберет три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мелбет.