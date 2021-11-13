Швейцария — Болгария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.11.2021)

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13 ноября 2021, 23:41

В 10-м туре квалификации на чемпионат мира в группе С мы увидим сражение Швейцарии и Болгарии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке сразится фаворит группы, а потому котировки букмекеров имеют однозначный перевес в сторону более сильной сборной. Поставить на победу Швейцарии с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.52. в букмекерской конторе Мелбет. Если верите в сенсационную победу гостей, то порадует коэффициент 18. Ничья оценивается по коэффициенту 8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.63.

Форма команд

Швейцария после семи туров находится на второй строчке в группе и лишь по разнице мячей уступает Италии в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира. В минувшем туре коллектив как раз сражался с итальянцами и не дал себя в обиду — ничья (1:1), а туром ранее без проблем дома разобрался с Северной Ирландией (2:0).

Болгария занимает четвертое место в группе и доигрывает квалификацию. Несколькими днями ранее болгары побывали на Украине, где попали под каток, но смогли выстоять и завоевать героическую ничью (1:1). В квалификации коллектив также переиграл Северную Ирландию (2:1), но уступил Литве (1:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Швейцарии составляет девять матчей (без учета дополнительного времени)

Болгария потерпела одно поражение в последних шести играх

Четыре из пяти последних поединков с участием Швейцарии завершились результатом «обе забьют – нет»

Болгария забивает в шести встречах подряд

Прогноз

Швейцарии нужно забивать много голов, чтобы иметь шанс обойти конкурента на самом финише отбора. Команда с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет пытаться оформлять гол за голом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ИТБ 3.5 Швейцарии в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55.