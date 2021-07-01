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Швейцария — Испания. Прогноз на матч Евро-2020 (02.07.2021)

вчера, 21:19

В первом четвертьфинальном матче чемпионата Европы нас ожидает игра Швейцарии и Испании. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.023.871.67
Лига Ставок 5.60 3.90 1.65
Фонбет 6.10 3.80 1.67
Мелбет 6.05 3.90 1.67
1XBET 5.95 3.88 1.68
BetBoom 5.86 3.86 1.68

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет явным фаворитом встречи является сборная Испании. Поставить на её победу можно по коэффициенту 1.68. В случае победы швейцарцев зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.78.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.86. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Швейцария демонстрирует на этом чемпионате интересный футбол, играет сама и дает играть своим соперникам. Команда неплохо прошла групповой этап и вышла в плей-офф, где уже успела сотворить главную сенсацию, сравняв счет после (1:3) и обыграв в серии послематчевых пенальти французов. Коллектив на эмоциональном подъеме готов к свершению новых чудес и в матче с испанцами.

Испанская сборная имела проблемы со своим соперником в 1/8. Забив за 90 минут три гола, не удалось завершить игру победой и все перешло в дополнительное время, где команда смогла дожать сборную Хорватии и одержать красивую победу со счетом (5:3). Испанцы намерены продолжить свой победный путь и до конца бороться за трофей.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Испании составляет 12 матчей
  • Всего две из последних десяти игр Швейцарии завершились результатом ТМ 2.5
  • Швейцария забивает минимум один гол в 12 из 13 поединков подряд
  • Предыдущая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

На поле питерского стадиона встретятся команды абсолютного разного класса, где превосходство Испании не вызывает никакого сомнения. Ожидаем игру с превосходством испанцев, но и Швейцария не будет мальчиками для битья и сможет дать достойный ответ в течение матча. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.95.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.1 в матче Бельгия — Италия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.55 1.93 1.98 1.49 2.95
Лига Ставок 2.04 1.75 1.63 2.25
Мелбет 2.08 1.85
1XBET 2.06 1.87
BetBoom 3.05 1.40 2.04 1.86 1.58 2.45
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dimagas2
dimagas2
вчера в 21:32
Весь мир за швейцаров,хоть они и кабинетчики)))
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