«Сивасспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч Кубка Турции (11.02.2021)

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сегодня, 03:39

В четвертьфинале кубка Турции «Сиваспор» примет у себя «Антальяспор». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, в букмекерской конторе Мелбет на их победу выставлен коэффициент 1.8. Победа «Антальяспора» оценена в 4.5, котировка на ничейный исход составляет 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» равен 1.88.

Вероятность низового матча составляет 1.8 (ТМ 2.5). ТБ 2.5 оценивается в 2.01.

Форма команд

Команды находятся на примерно одинаковом уровне и практически соседствуют в турнирной таблице чемпионата. «Сиваспор» прервал свою серию из 6 матчей без побед, в прошлом туре переиграв «Анкарагюджю» (4:1). На прошлой стадии Кубка страны команда прошла ФК «Адана Демирспор» (2:1) и теперь настроена на четвертьфинал, который обещает быть очень сложным.

«Антальяспор» в последнее время стабильно набирал очки в чемпионате и показывал комбинационный футбол, который нравится болельщикам и руководству. В 1/8 финала Кубка Турции команда без особых проблем обыграла «Бурсаспор» (3:0) и теперь хочет достичь большего. В последних двух турах чемпионата «Антальяспор» сыграл вничью с «Денизлиспором» и «Бешикташем» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Антальяспор» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах

«Сиваспор» не проигрывает в девяти домашних матчах подряд во всех турнирах

Последние пять матчей «Антальяспора» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Последние два матча между командами завершились вничью (1:1) и (0:0)

Прогноз

Встреча равных по силе команд предполагает борьбу за мяч на каждом метре футбольного поля. Предполагаем, что существенного перевеса ни у одной из команд не будет, и основное время матча завершится вничью. Сделать ставку на этот исход с коэффициентом 3.6 можно в букмекерской конторе Мелбет.