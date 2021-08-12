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«Сивасспор» — «Динамо» (Батуми). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 10:45

Нас ожидает ответный поединок квалификации Лиги конференций. «Динамо» отправится в гости к «Сивасспору». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Сивасспор
Динамо
1 : 1
завершен в доп. время
вчера, 21:00
2 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является «Сивасспор». Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62. В случае неожиданной победы гостей зайдет коэффициент 5. Ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.7. На тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают 2.19.

Форма команд

«Сивасспор» набрал отличный ход в последних матчах, что отражается на результатах команды. На минувшей неделе коллектив отправился в Грузию, где сумел сломить сопротивление хозяев и обыграть их (2:1).

«Динамо» всеми силами пыталось сохранить ничейный результат в первой встрече, но сделать этого не удалось, в итоге обидное поражение (1:2). Далее следовала игра чемпионата, где клуб сумел без проблем победить.

Информация для ставок

  • Победная серия «Сивасспора» составляет пять поединков
  • В девяти из десяти матчах с участием «Динамо» было забито минимум два гола
  • «Сивасспор» в 2021 году проиграл всего одну домашнюю встречу
  • «Динамо» не проигрывает на выезде пять игр подряд

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды имеют шансы на проход дальше. Сделать ставку на победу «Сивасспора» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.48 1.77 2.04 1.44 2.43
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Все комментарии
36j9hyav8bq4
36j9hyav8bq4
вчера в 15:31
Футбольный клуб Сивасспор одержит победу.
yvfhhqfxp6v7
yvfhhqfxp6v7
вчера в 13:26
Футбольный клуб Сивасспор ) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 11:00
Хозяева выиграют этот матч
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