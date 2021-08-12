«Сивасспор» — «Динамо» (Батуми). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 10:45

Нас ожидает ответный поединок квалификации Лиги конференций. «Динамо» отправится в гости к «Сивасспору». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является «Сивасспор». Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62. В случае неожиданной победы гостей зайдет коэффициент 5. Ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.7. На тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают 2.19.

Форма команд

«Сивасспор» набрал отличный ход в последних матчах, что отражается на результатах команды. На минувшей неделе коллектив отправился в Грузию, где сумел сломить сопротивление хозяев и обыграть их (2:1).

«Динамо» всеми силами пыталось сохранить ничейный результат в первой встрече, но сделать этого не удалось, в итоге обидное поражение (1:2). Далее следовала игра чемпионата, где клуб сумел без проблем победить.

Информация для ставок

Победная серия «Сивасспора» составляет пять поединков

В девяти из десяти матчах с участием «Динамо» было забито минимум два гола

«Сивасспор» в 2021 году проиграл всего одну домашнюю встречу

«Динамо» не проигрывает на выезде пять игр подряд

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды имеют шансы на проход дальше. Сделать ставку на победу «Сивасспора» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.