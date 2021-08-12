«Сивасспор» — «Динамо» (Батуми). Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

Нас ожидает ответный поединок квалификации Лиги конференций. «Динамо» отправится в гости к «Сивасспору». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является «Сивасспор». Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.62. В случае неожиданной победы гостей зайдет коэффициент 5. Ничью предлагают по коэффициенту 4.1.
Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.7. На тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают 2.19.
Форма команд
«Сивасспор» набрал отличный ход в последних матчах, что отражается на результатах команды. На минувшей неделе коллектив отправился в Грузию, где сумел сломить сопротивление хозяев и обыграть их (2:1).
«Динамо» всеми силами пыталось сохранить ничейный результат в первой встрече, но сделать этого не удалось, в итоге обидное поражение (1:2). Далее следовала игра чемпионата, где клуб сумел без проблем победить.
Информация для ставок
- Победная серия «Сивасспора» составляет пять поединков
- В девяти из десяти матчах с участием «Динамо» было забито минимум два гола
- «Сивасспор» в 2021 году проиграл всего одну домашнюю встречу
- «Динамо» не проигрывает на выезде пять игр подряд
Прогноз
Нас ожидает боевая игра, где обе команды имеют шансы на проход дальше. Сделать ставку на победу «Сивасспора» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.
Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.