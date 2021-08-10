«Славия» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов подарит нам ответную игру «Славии» и «Ференцвароша». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
Явным фаворитом данного поединка, по версии букмекеров, являются хозяева. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно по коэффициенту 4.54, а загрузить на победу гостей можно по коэффициенту 6.86.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Славия» на первый поединок третьего квалификационного раунда отправилась в Венгрию, где надеялась добыть положительный результат, но ничего не получилось, команда не смогла забить и проиграла (0:2). Для коллектива еще не все потеряно, и можно пробовать зацепиться за проход дальше, но для этого необходим конструктив в атаке и надежность в обороне.
«Ференцварош» уверенно провел домашний поединок квалификации, забил дважды и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итоговый счет (2:0) дает неплохую возможность провести ответную встречу в спокойном темпе, отстоять добытый в первом матче результат и выйти в следующий раунд квалификации.
Информация для ставок
- «Славия» проиграла всего один из последних 15 поединков
- «Ференцварош» выиграл 13 из 14 последних игр
- Три из четырех последних встреч «Славии» завершились результатом ТМ 2.5
- «Ференцварош» забивает минимум два гола в пяти из шести последних матчей
Прогноз
«Славии» после неудачного выездного поединка необходимо с первых минут идти вперед и обострять ситуацию у венгерских ворот. Чем раньше команда забьет гол, тем больше шансов будет для спасения ситуации. Верим, что хозяева обязательно забьют, но и пропустят в свои ворота в одной из контратак соперника, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.