«Славия» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 13:51

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов подарит нам ответную игру «Славии» и «Ференцвароша». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом данного поединка, по версии букмекеров, являются хозяева. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно по коэффициенту 4.54, а загрузить на победу гостей можно по коэффициенту 6.86.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Славия» на первый поединок третьего квалификационного раунда отправилась в Венгрию, где надеялась добыть положительный результат, но ничего не получилось, команда не смогла забить и проиграла (0:2). Для коллектива еще не все потеряно, и можно пробовать зацепиться за проход дальше, но для этого необходим конструктив в атаке и надежность в обороне.

«Ференцварош» уверенно провел домашний поединок квалификации, забил дважды и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итоговый счет (2:0) дает неплохую возможность провести ответную встречу в спокойном темпе, отстоять добытый в первом матче результат и выйти в следующий раунд квалификации.

Информация для ставок

«Славия» проиграла всего один из последних 15 поединков

«Ференцварош» выиграл 13 из 14 последних игр

Три из четырех последних встреч «Славии» завершились результатом ТМ 2.5

«Ференцварош» забивает минимум два гола в пяти из шести последних матчей

Прогноз

«Славии» после неудачного выездного поединка необходимо с первых минут идти вперед и обострять ситуацию у венгерских ворот. Чем раньше команда забьет гол, тем больше шансов будет для спасения ситуации. Верим, что хозяева обязательно забьют, но и пропустят в свои ворота в одной из контратак соперника, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.