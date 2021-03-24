ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Словения – Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 07:05

В 1-м туре группы H европейского отбора ЧМ-2022 Хорватия сыграет на выезде со Словенией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров, на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.333.541.76
Лига Ставок 4.90 3.50 1.82
Фонбет Live! 1.14 6.20 75.00
Мелбет 5.56 3.51 1.77

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом гостевую команду. Ставки на победу Хорватии БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.80, вероятность ничьей оценивается в 3.60, а победа Словении идет по котировке 5.30.

На результативность встречи букмекер выставил такую линию: тотал меньше (2,5) голов – 1.72, больше – 2.25.

Форма команд

Словения успешно завершила минувший розыгрыш Лиги Наций. Команда выступала в третьей группе дивизиона C, где финишировала на первом месте. В борьбе за лидерство словенцы опередили Грецию на два зачетных пункта, показав такие результаты: четыре победы и две ничьи. В последнем матче Словения сыграла вничью с греками на выезде (0:0), а до этого оформила четыре победы подряд, дважды обыграв Косово (2:1 и 1:0), Молдову (4:0) и Сан-Марино (4:0).

Хорваты неубедительно провели групповой раунд Лиги Наций, чудом избежав понижения в классе. В квартете с Францией, Португалией и Швецией «шашечные» одержали только одну победу над шведами (2:1), опередив их лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. В последнем матче Хорватия уступила на своем поле Португалии (2:3), а перед этим уступила на выезде Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией в контрольной встрече (3:3).

Информация для ставок

  • Словения проиграла два прошлых матча Хорватии – 2:3 и 0:1
  • Хорватия выиграла все четыре гостевых матча у Словении
  • В трех из четырех прошлых очных встреч команд прошла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

У хорватов есть неплохая возможность начать отборочный цикл с победы. В гостевых поединках против Словении «шашечные» всегда добивались положительных результатов. К тому же хозяева заметно уступают в классе сопернику. Предлагаем сыграть ставку в пользу победы гостей по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.70 2.22
Лига Ставок 2.21 1.67 1.65 2.24
Мелбет 1.70 2.29
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 07:52
Хорваты сильнее по составу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100