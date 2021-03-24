Словения – Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 07:05

В 1-м туре группы H европейского отбора ЧМ -2022 Хорватия сыграет на выезде со Словенией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров, на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом гостевую команду. Ставки на победу Хорватии БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.80, вероятность ничьей оценивается в 3.60, а победа Словении идет по котировке 5.30.

На результативность встречи букмекер выставил такую линию: тотал меньше (2,5) голов – 1.72, больше – 2.25.

Форма команд

Словения успешно завершила минувший розыгрыш Лиги Наций. Команда выступала в третьей группе дивизиона C, где финишировала на первом месте. В борьбе за лидерство словенцы опередили Грецию на два зачетных пункта, показав такие результаты: четыре победы и две ничьи. В последнем матче Словения сыграла вничью с греками на выезде (0:0), а до этого оформила четыре победы подряд, дважды обыграв Косово (2:1 и 1:0), Молдову (4:0) и Сан-Марино (4:0).

Хорваты неубедительно провели групповой раунд Лиги Наций, чудом избежав понижения в классе. В квартете с Францией, Португалией и Швецией «шашечные» одержали только одну победу над шведами (2:1), опередив их лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. В последнем матче Хорватия уступила на своем поле Португалии (2:3), а перед этим уступила на выезде Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией в контрольной встрече (3:3).

Информация для ставок

Словения проиграла два прошлых матча Хорватии – 2:3 и 0:1

Хорватия выиграла все четыре гостевых матча у Словении

В трех из четырех прошлых очных встреч команд прошла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

У хорватов есть неплохая возможность начать отборочный цикл с победы. В гостевых поединках против Словении «шашечные» всегда добивались положительных результатов. К тому же хозяева заметно уступают в классе сопернику. Предлагаем сыграть ставку в пользу победы гостей по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.