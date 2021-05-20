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«Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

сегодня, 05:41

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Сморгонь» сыграет дома против «Торпедо». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.374.731.37
Мелбет 7.90 4.54 1.37

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры с уверенностью прогнозируют победу «Торпедо» с коэффициентом 1.39. Шансы «Сморгони» преподнести сюрприз и взять три очка БК Мелбет оценивает в 8.00, ничья в линии идет с котировкой 4.8.

Букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.82, ТМ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Сморгонь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Высшей лиги. Единственную победу в чемпионате команда одержала 23 апреля, обыграв дома «Спутник» (2:0). После этого были поражения во встречах с БАТЭ (0:1), «Неманом» (0:2) и минским «Динамо» (0:2). Отмечаем крайне пассивную атаку «Сморгони», которая в 9 проведенных встречах смогла организовать только 3 гола, пропустив 19 мячей.

«Торпедо» не проигрывает 4 тура подряд. В этот период команда победила ФК «Минск» (2:1), во встречах с «Гомелем» (1:1), «Энергетиком» (1:1) и «Ислочью» (3:3) фиксировался ничейный результат. В общем зачете Высшей лиги «Торпедо» расположился на девятой позиции с отставанием от лидирующей тройки в восемь баллов.

Информация для ставок

  • «Сморгонь» не забивала в 5 из 6 прошлых матчей чемпионата
  • «Торпедо» выиграл 2 предыдущих матча на поле «Сморгони» с общим счетом 6:0
  • «Сморгонь» никогда не побеждала «Торпедо» на своем поле – две ничьи и два поражения

Прогноз

Со столь скудной игрой в атаке «Сморгони» сложно претендовать на положительный исход в грядущем поединке. «Торпедо» стабильно забивал в пяти последних турах, поэтому, скорее всего, обыграет аутсайдера встречи. Предлагаем рассмотреть ставку на фору «Торпедо» (-1) по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.79 1.58 2.38
Мелбет 1.95 1.87
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