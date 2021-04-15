ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

вчера, 23:02

18 апреля 2021 года «Сочи» примет на своем поле «ЦСКА». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.613.652.09
Лига Ставок 3.50 3.55 2.11
Фонбет 3.40 3.35 2.20
1хСтавка 3.66 3.54 2.12
Мелбет 3.70 3.58 2.14

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом является ЦСКА. Поставить на победу клуба из Москвы можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу «Сочи» по 3.50.

Форма команд

«Сочи» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, команда набрала 40 баллов. Для клуба из одноименного города этот сезон можно назвать удачным. Команда играет в хороший футбол и никто не ожидал, что она сможет подняться так высоко. В активе «Сочи» 11 побед, семь ничьих и столько же поражений. Клуб забил 39 мячей и пропустил 28 голов.

ЦСКА расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 очков. Команда выиграла 14 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла семь матчей. У клуба 44 забитых и 25 пропущенных.

Информация для ставок

  • ЦСКА выиграл три поединка из последних пяти
  • «Сочи» выиграл всего один матч из последних пяти
  • У ЦСКА семь побед в 12 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.12.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.78 2.12
Лига Ставок 2.50 1.54 1.79 2.04 1.40 2.90
1хСтавка 1.81 2.11
Мелбет 1.83 2.14
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100