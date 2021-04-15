«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

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вчера, 23:02

18 апреля 2021 года «Сочи» примет на своем поле « ЦСКА ». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом является ЦСКА . Поставить на победу клуба из Москвы можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу «Сочи» по 3.50.

Форма команд

«Сочи» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, команда набрала 40 баллов. Для клуба из одноименного города этот сезон можно назвать удачным. Команда играет в хороший футбол и никто не ожидал, что она сможет подняться так высоко. В активе «Сочи» 11 побед, семь ничьих и столько же поражений. Клуб забил 39 мячей и пропустил 28 голов.

ЦСКА расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 очков. Команда выиграла 14 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла семь матчей. У клуба 44 забитых и 25 пропущенных.

Информация для ставок

ЦСКА выиграл три поединка из последних пяти

выиграл три поединка из последних пяти «Сочи» выиграл всего один матч из последних пяти

У ЦСКА семь побед в 12 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.12.

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